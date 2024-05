"KUVA SE ŽESTOKO U CRNOJ GORI!" Advokat o posledicama glasanja za rezoluciju o Srebrenici: Ne bih voleo da sam u Spajićevoj koži!

Rukovodstvo Crne Gore zadalo je još jedan udarac Srbiji. Iako po tom osetljivom pitanju nema međunarodnog konsenzusa, Crna Gora će glasati za usvajanje rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Time se dolazi do potpunog paradoksa, da će država u kojoj su dve tećine stanovništva Srbi, proglasiti srpski narod genocidnim.

Još je veći paradoks da sadašnja crnogorska vlast, a do skoro opozicija bivšem predsedniku Milu Đukanoviću, ima stavove baš po njegovim moralno političkim vrednostima prema Srbima. Možda onda i ne čudi rekacija premijera Milojka Spajića: "Nikakav problem nije. Glasaćemo za rezoluciju, rekli smo više puta. Osuđujemo svaki genocid, sporazumom smo se obavezali da vodimo proevropsku politiku".

foto: Rusmin Radic / AFP / Profimedia

Da li je ovo savijanje kičme? Da li savijanje kičme podrazumeva proevropske vrednosti? Kako će reagovati građani u Crnoj Gori?

Na ova i druga pitanja u emisiji Usijanje odgovarali su Predrag Savić, advokat Đorđe Vukadinović, politički analitičar i urednik Nove srpske političke misli i dr Rajko Petrović, politikolog.

foto: Kurir televizija

- Ne bih voleo nikako da sam u koži Milojka Spajića. Njegov stav mi je delimično iznenađujući. On je gledao da ispoštuje ranije uspostavljen spoljnopolitički kurs Crne Gore, put ka članstvu u NATO i EU, ali s druge strane pokazao je i nedostatak razumevanja situacije u Crnoj Gori i činjenicu da ovakav jedan potez može da ugrozi i njegovu vlast i njegovu vladu. Tamo se kuva žestoko i mogući su razni drugi odgovori. On je pokušao da ublaži to sa dva amandmana i rezolucijom u Jasenovcu. U ovom trenutku dole je potpuno neizvesno kako će se i u kom pravcu to odvijati.

Vukadinović se saglasio da glasanje za rezoluciju u Srebrenici može negativno uticati na rejting "Evropa Sad" i Spajića lično:

foto: Kurir televizija

- Siguran sam da mu nije lako, ali nikom nije lako kad je na takvom mestu. Mislim da je pogrešio. Nije on to tek tako lako prelomio. Ćutao je koliko je mogao pa je onda tu odluku pokušao da amortizuje ovim amandmanima i rezolucijom o Jasenovcu. Veliki deo njegovih birača su Srbi i među nama budi rečeno i on je Srbin. Birači su mu dobrim delom Srbi i on će izgubiti najmanje 5 odsto. Ovo je veoma važna simbolička stvar i mislim da će koštati kako pokret "Evropa sad" tako i Spajića lično.

foto: Kurir televizija

Petrović je odluku crnogorskog političkog vrha pripisao pritiscima na Crnu Goru:

- Mislim da su pritisci sa strane bili presudni u ovom slučaju. Nažalost Crna Gora nije nezavisna zemlja i ne može da vodi svoju politiku samostalno. Ovo je samo kontinuitet njene spoljne politike koja ima izrazito antisrpski karakter od priznanja tzv. nezavisnog Kosova pa sve do ove rezolucije o navodnom genocidu u Srebrenici.

01:45 KUVA SE ŽESTOKO U CRNOJ GORI! Advokat o posledicama glasanja za rezoluciju o Srebrenici: Ne bih voleo da sam u Spajićevoj koži!

