ADVOKATICA SLOBODANA PRALJKA ŠOKIRALA: I Milošević je držao svašta u zatvoru, bezbednost je bila jednako loša kao danas

Nataša Favo Ivanović nije mogla da potvrdi da je Slobodan Praljak preminuo jer nije zvanično obaveštena o tome, ali je za Sputnjik ispričala šta misli o šokantnom događaju

"Ja imam tu informaciju kao i vi, dobila sam je kad sam izašla iz sudnice. Ne znam da li je proverena. Ja sam trenutno u vozu za Amsterdam jer imam avion za sat vremena, tako da ne znam da li je proverena, ali vrlo verovatno je istinita s obzirom na to šta smo videli u sudnici."

Vi ste bili njegov advokat tokom celom ovog procesa?

"Samo u žalbenom postupku, nisam bila u prvostepenom."

Je li to bilo po dužnosti ili je to bio njegov izbor?

"Mene je glavni advokat zvao u predmet, pretpostavljam po njegovom izboru i po vlastitom izboru glavnog advokata, kog znam jako dobro iz Zagreba dok sam tamo radila."

Kako je moguće da je on uneo otrov u sudnicu?

"Stvarno nemam ni najmanju ideju kako je to moguće. Jedino što vas mogu podsetiti kako je Milošević isto imao svašta u zatvoru, jer je, u principu, bezbednost ista u pritvorskoj jedinici Sheveningena kao i u Tribunalu. Prema tome, ništa se očigledno od Miloševića promenilo nije."

Da li postoji, po proceduri, neko ko bi mogao da odgovara u Haškom tribunalu zbog ovoga što se dogodilo?

"O tome vam stvarno ne mogu trenutno govoriti, jer to se pitanje, naravno, postavilo odmah, moramo izvideti sve pravne mogućnosti. Naravno da bi neko trebalo da odgovara. Sad stvarno ne mogu ništa konkretno o tome reći, ali, po mom mišljenju, stvarno bi neko trebalo da odgovara i trebalo bi da se pokrene i pitanje odgovornosti i načina rada suda, ne samo unošenja otrova u sudnicu."

Dugo ste advokat u Haškom tribunalu. Ovo danas je trebalo da bude poslednja presuda. Kako vam se čini rad Haškog tribunala svih ovih prethodnih godina?

"Ovo što se desilo danas, ono što se desilo pre sedam dana na Mladićevoj presudi, ono što se desilo na Miloševićevom inicijalnom suđenju, kad su mu prekinuli reč i isključili mikrofon, to su stvari koje na jednom međunarodnom krivičnom sudu ne bi smele da se događaju. Mislim da ti događaji dovoljno pokazuju kako taj sud radi, a moje mišljenje se apsolutno sa tim poklapa."

Da li ste danas bili u sudnici sa njim?

"Ja sam bila u sudnici, ali nisam ništa videla, jer se to dešavalo iza mojih leđa."

Da li ste u kontaktu sa njegovom porodicom? Mi smo shvatili da njegova porodica nije bila prisutna danas u sudnici.

"Niko nije bio prisutan i on je nama rekao da uopšte ne dolazimo kod njega pre izricanja presude."

Kako vam je izgledalo njegovo psihičko stanje u poslednje vreme?

"Ja sam s njim imala vrlo malo direktnih kontakata. On je bio vrlo zahvalan klijent. Nije nas uopšte gnjavio, ako mu nešto pravno nije trebalo. Mene je on zvao za Novu godinu. Poslednji put sam ga videla i poslednji kontakt koji sam s njim imala je bila žalbena rasprava u trećem mesecu. Jutros sam ga u sudnici videla samo kad sam ga pozdravila."

Da li je neko viknuo i da je on otrov uzeo jutros?

"To sam ja rekla, jer mi se učinilo da je on to rekao. Ja sam prenela sudijama šta je on rekao kako bi se odmah reagovalo, ali ja sad stvarno ne mogu da vam potvrdim da li je on zaista to tako rekao ili se to meni tako učinilo."

(Kurir.rs/Sputnjik Srbija)

(Foto: EPA)

POGLEADAJTE BONUS VIDEO:

KURIR TV VESTI UŽIVO! Rijaliti u sudnici Haškog tribunala!

Kurir

Autor: Kurir