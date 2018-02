(FOTO) ZAGREBAČKOG DOKTORA SAČEKALA ŠOKANTNA PORUKA NA ORMARIĆU: Svi te mrze, odlazi!

"Od bolnice praviš privatnu prčiju!!! Uzalud ti peticija od roditelja kada te kolege mrze! Odlazi!!!", pisalo je markerom na ormariću.

Bahtijarević se taman vratio s simpozijuma u Atini i potvrdio incident.

"Jutros je na mom garderobnom ormariću osvanula poruka koju zaista ne bih hteo da komentarišem i spuštam se na nivo onoga ko ju je napisao. Jasno je da me neki od kolega ne vole, a to su u prvom redu oni od kojih sam godinama zahtevao da rade svoj posao. Ipak, u poslednje vreme primam toliko poruka podrške od kolega da me ovakve poruke u ničemu ne sputavaju. Sadržaj poruke više govori o onome ko ju je napisao nego o meni, a pisao ju je jedan od pseudonaučnika koji svoju platu nisu zaradili godinama", rekao je Zoran Bahtijarević.



Kako prenose mediji, nastao je sukob i između mlađih kolega koji podržavaju Bahtijarevića i "protivnika" koji su pretili da će ostati bez posla budu li mu i dalje pružali podršku.

Konkurs za novog direktora je raspisan, a Bahtijarević koji je od 2016. vršilac dužnosti nema pravo da učestvuje.



