SKANDAL U JASENOVCU: Napadnut kamerman HRT koji je snimao protest antifašista

Antifašisti Zagreba okupili su danas u centru Jasenovca na protestu osude isticanja simbola ustaškog režima.

Na spomen ploči koju je postavio HOS, naime, uklesan je ustaški pozdra "Za dom spremni", koji nije uklonjen uprkos mnogim apelima javnosti.

Napadač je pretio snimatelju i učesnicima povorke i psovao ih (Foto: Printscreen Hrvatska uživo)

Snimatelj Ahmetovih je napadnut u trenutku kada je, kako se navodi, snimao muškarca koji je verbalno napadao antifašiste. Posle napada intervenisala je i policija, javio je portal Hrvatska uživo, preneo Index.hr.

Nasilnika su jedva odvukli (Foto Printscreen Hrvatska uživo)

Muškarac, koji je nosio jaknu na kojoj je pisalo "Komunalni servis Jasenovac", fizički je nasrtao na snimatelje, vičući na njih. Iako su ljudi pokušavali da ga zadrže, dok mu je snimatelj govorio da se nalazi na javnoj površini na kojoj je snimanje dozvolje, neimenovani muškarac nije odustajao.Vikao im je: "Kud si ti došo? Što nisi došo kad je Jasenovac goreo pa snimo?"

Policija je došla kad je napadač već odlazio u crvenim kolima (Foto: Printscreen Hrvatska uživo)

Kad su ljudi koji su ga pokušavali zadržati, upozorili kako dolazi policija, odgovorio im je: "Nek ide! Boli me i za njih, to je naša, hrvatska policija!" Upirući prstom i preteći, poručio je snimatelju: "Halo, nećeš otić s tom kamerom!" I kada je pristigla policija on je neidentifikovani muškarac je nastavio da viče nazivajući snimatelja majmunom.

Autor: Tanjug