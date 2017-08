VAŽIO JE ZA NAJVEĆEG MAKROA NA BALKANU: Ovo je albanski mafijaš koji je likvidiran na plaži metkom u čelo

U makedonskom gradu Struga danas posle podne ubijen je kontroverzni lokalni biznismen Dilaver Bojku Leku, ranije poznat kao "balkanski bos prostutucije".

Ubijen je pred posetiocima na plaži Ohridskog jezera u Strugi, na kojoj je bio koncesionar. Bojku je sa prostrelnom ranom na glavi prebačen u bolnicu u Strugi, gde je konstatovana smrt.

Kush është Dilaver Bojku, bosi që u vra sot në Strugë https://t.co/HP4BNk2moh — Tetova News (@TetovaNews1) August 14, 2017

On je inače važio za nekrunisanog kralja prostitucije na Balkanu i jednog od glavnih bosova albanske mafije, koja je kontrolisala mrežu trgovine belim robljem u Makedoniji. Dilaver Bojku prvi put je bio uhapšen početkom februara 2003. godine u njegovom hotelu blizu Struge, pod sumnjom da je žene primoravao na prostituciju.

Protiv njega je od 1979. do 2001. godine policija podnela čak 17 krivičnih prijava zbog podvođenja na prostituciju, ali je sve do 2003. godine on bio neuhvatljiv. Bio je nekoliko puta hapšen, ali do 2003. godine nikada osuđivan.

Vremenom, kako je razrađivan posao, najpre kao tranzitni, a potom i priliv mladih žena za “rad” po ilegalnim bordelima, Bojku je postao “gazda nad gazdama”, posebno u zapadnom delu Makedonije.

Dilaver Bojku je navodno kontrolisao dva glavna ilegalna pravca za transport devojaka i žena. Jedan koji je išao iz Bugarske, a drugi iz Albanije. Oba kanala su završavala u njegovom rodnom selu Velešta kod Struge, koje je važilo za mesto sa najvećim brojem prostitutki u Makedoniji.

Prema pisanju medija, tamo je tada u svakom trenutku imalo od 200 do 250 žena spremnih za prodaju. Kako se pisalo, Leka je za sebe zadržavao dvadesetak najlepših, koje je nudio klijentima u svom baru "Ekspreso". Nakon nekoliko meseci rada kod njega, on ih je prodavao na Kosovo, gde je ovaj biznis bio još profitabilniji.



Postao je poznat sredinom devedesetih godina kada je zbog podvođenja na prostituciju bio uhapšen i osuđen na tri godine zatvora, a proslavio se izjavom: “Prostitucija je u prirodi žena sa kojima radim, a ja im samo pomažem i pokušavam da ih usmerim da pronađu spas”.

Bojku je dugo za policiju bio neuhvatljiv, jer se uoči svake racije blagovremeno sklanjao zahvaljujući informacijama koje su do njega curile iz MUP.

Zahvaljujući tim vezama, u drugoj polovini juna 2003. godine, Bojku je pobegao čuvarima koji su ga iz zatvora u Strugi, gde je izdržavao šestomesečnu kaznu, trebali prebaciti u ohridski zatvor.

"Bojku je pobegao oko 12 časova, u trenutku kada su ga zatvorski čuvari, dvojica Albanaca i jedan Makedonac, uvodili u policijski kombi. Dvojica stražara su se nalazila sa njegove obe strane, treći iza njega, dok se komandir nadzorne službe nalazio nekoliko metara dalje od njih. Kada su stigli do policijske “Marice”, Bojku, koji na rukama nije imao lisice, odgurnuo je stražare i izgubio se u okolnim uličicama. Stražari su potrčali za njim, ali je Bojku bio brži”, objašnjavao je tadašnji direkrtor Uprave za izvršavanje sankcija, Ljupčo Šapčevski.

foto: Plusinfo.mk

Bojku se nije dugo radovao slobodi. Već početkom jula, njega je u Ulcinju uhapsila crnogorska policija i to samo nekoliko sati nakon što su SAD ponudile nagradu od 10.000 dolara onome ko pruži informaciju koja će dovesti do ponovnog hapšenja ovog balkanskog makroa.

Bojku je vraćen u Makedoniju, gde je u decembru 2003. godine osuđen na 3,8 godina zatvora za posredovanje u vršenju prostitucije.

Kada je izašao iz zatvora, uključio se, bar tako se tvrdi, u legalan biznis u turizmu i ugostiteljstvu. Koliko je taj biznis zaista bio legalan otkriće istraga vezana za njegovo današnje ubistvo.

Kurir.rs

Foto: Profimedia

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR TV VESTI UŽIVO: Skandalozno! Prvi čovek BIA krši zakon! Pogledajte gde je Gašić bio u subotu?!