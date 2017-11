BOLJI DANI ZA MAKEDONSKU VOJSKU: Ministarka obećala povećanje plata, ali i bolje uslove rada

Pripadnici vojske moraju da znaju da će biti ocenjeni prema svojoj sposobnosti i znanju, a ne prema favorizovanju pojedinaca ili političkih partija, rekla je danas ministarka odbrane Radmila Šekerinska nakon sastanka sa pripadnicima Jedinice za posebne operacije ARM.



"Ono što smo rekli to ćemo i uraditi. Budžet za 2018. godinu je ušao u parlamentarnu proceduru i potvrđuje da će Vlada i ja kao ministar odbrane realizovati ono što smo se obavezali, a to je obezbeđenje sredstava za povećanje plata za sve koji su u službi vojske u Makedoniji u iznosu od 10 procenata" istaknula Šekerinska i dodala da je za to osigurano 300 miliona denara.



Ministarka na sastanku je bila posvećena potrebama specijalaca, koji su u okviru kabineta Ilinden izveli pokaznu vežbu, a biće razmotreni i profesionalni i objektivni standardi ARM-a.



"Dodatno u budžetu smo obezbedili sredstva kojima će se poboljšati uslovi i sredstva pripadnika vojske. Imali smo priliku da vidimo uniforme nekih država članica NATO-a, ali i pocepane uniforme koje već godinama koriste vojnci ARM-a", rekao je Šekerinska.



Za narednu godinu ona je najavila je i dva konkursa za nove profesionalne vojnike i naglasila da će šansa za zapošljavanje u elitnim jedinicama ARM imati svaki pojedinac koji će morati da ispuni sve rigorozne uslove.

