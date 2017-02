(VIDEO) VELIKO SRCE NAJBOGATIJEG MAKEDONCA: Godinama tajno podržavao borca za ljudska prava

Vlasnik poznatog kluba Detroit tajgersa i kompanije Litl Sizars je bio ugledni građanin Detroita.

Nepoznatu stranu njegove humanosti otkrila je njegova sugrađanka Dejmon Kit, koja tvrdi da je gotovo čitavu deceniju plaćao stan legendarnoj aktivistknji za ljudska prava u SAD , Rozi Parks.

Ona je posle protesta protiv segregacije u Mongomrtiju, gradu u Alabami morala da se preseli u Detroit. Tamo je 1994. u 81. godini napadnuta u opljačkana u svom domu.

Njeni saradnici koji su uključivali i Kitovu, tražili su joj novi stan. Ilič je to pročitao u novinama i ponudio se da plaća stanarnu doživotno. To je i činio do njene smrti 2005. godine.

