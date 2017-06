CRVENA ZVEZDA DOBIJA TRENERA Milojeviću 350.000 evra

PIJACA Uprava crveno-belih blizu je odluke da za šefa izabere bivšeg stratega Panioniosa, koji je tražio garancije da igračima neće kasniti plata



Vladan Milojević prvi je izbor za trenera Crvene zvezde, pošto je u prednosti u odnosu na Aleksandra Jankovića, Ivana Jovanovića, Slavišu Stojanovića i Boška Đurovskog.



Generalni direktor crveno-belih Zvezdan Terzić smatra da je Vladan Milojević najbolji izbor. Mladi stručnjak je u prethodnih nekoliko godina uvek pravio korak više u karijeri. Tako je bilo u Čukaričkom, s kojim je 2015. osvojio Kup Srbije, stabilizovao kiparsku Omoniju, a potom i grčki Panionios izveo u kvalifikacije za Ligu Evrope. Kurir saznaje da od Zvezde traži 350.000 evra, a u klubu veruju da će uspeti da smanje tu sumu uz obećane bonuse za titulu i plasman u Evropu.



Čelnicima crveno-belih predloženo je tokom vikenda još nekoliko kandidata i to je bio jedini razlog zašto Vladan Milojević nije još potpisao ugovor. Nenad Lalatović se i dalje visoko kotira, ali je problem mesto selektora mlade reprezentacije i činjenica da ne bi mogao da izvrši prozivku na vreme. U noći između subote i nedelje kao ozbiljan pretendent isplivao je Aleksandar Janković, koji je do sada dva puta vodio Crvenu zvezdu. Razmišljalo se i o Ivanu Jovanoviću, ali je on bio preskup za crveno-bele. U igri su bili i Slaviša Stojanović i Boško Đurovski. Ipak, kada su Zvezdan Terzić i članovi Upravnog odbora stavili sve argumente na sto, preovladalo je mišljenje da je Vladan Milojević najbolji izbor, posebno što klub želi da isforsira mlade fudbalere u novoj sezoni.



Kako saznajemo, Milojević je od uprave tražio garancije da igračima neće kasniti plata, a zahtevao je i da sam izabere saradnike s kojima će raditi.

Kurir/Aleksandar Radonić



ČINJENICE O VLADANU MILOJEVIĆU



- rođen je 9. marta 1970. u Aranđelovcu



- godinu dana bio u Crvenoj zvezdi, za koju je odigrao 13 utakmica



- radio u omladinskoj školi Crvene zvezde, odakle je otišao u Javor, pa u Čukarički



- njegov brat je Goran Milojević, koji je posle šest godina na Marakani 1988. prešao u Partizan



- oženjen je, otac dvoje dece, sina i ćerke



- njegov sin Nemanja igra za reprezentaciju Grčke



- fudbalski analitičari kažu da je najbolji taktičar među mladim trenerima



- voli da igra u formaciji 4-2-3-1, mada u toku meča menja raspored igrača na terenu



- pod njegovim vođstvom u Čukaričkom reprezentativci Srbije postali su Andrija Pavlović i Nikola Stojiljković, dok je Filip Stojković izabrao Crnu Goru