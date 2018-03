NEMA PREDAHA ZA CRNO-BELE Tošić: Grizemo do kraja!

Fudbaler Partizana Zoran Tošić rekao je da njegova ekipa u meču protiv Voždovca nije posustala 90 minuta i da je pokazala da ima "nerv da grize do kraja".

Šampion Srbije je juče u gostima pobedio Voždovac sa 1:0 u utakmici 19. kola Super lige Srbije, a strelac jedinog gola bio je Tošić.



"Bilo nam je sasvim jasno šta nas čeka na 'krovu' i da moramo dati sve od sebe da pobedimo. Voždovac je odlična ekipa, borbena i znamo da nijedan susret sa njima nikad nije bio lak i da smo i ostajali bez bodova. Sada smo doneli nova tri boda kući i već se spremamo za Vojvodinu", rekao je Tošić.



Crno-beli su mogli i do ubedljivijeg trijumfa, pošto im je poništen čist gol, a potom nisu iskoristili i penal.



"Važno je da nismo posustali 90 minuta i da smo se borili baš kao što je i šef tražio od nas i kao što smo i želeli. Što se tiče penala, sve je to fudbal i sve je to ljudski. Bitno je sa imamo taj nerv da grizemo do kraja, što smo i pokazali", rekao je Tošić.



Izabranike Miroslava Djukića već u nedelju čeka novi težak meč sa Vojvodinom u okviru 20. kola domaćeg šampionata.



"Koristim priliku da pozovem sve da dodju na stadion Partizana i pomognu nam u pobedi i nova tri boda. Igra se u 15.00 i nadam se da će nam i vreme koliko-toliko ići na ruku. Voša je uvek nezgodan protivnik i samim tim opet moramo da idemo punim intenzitetom. To je u Partizanu jednostavno uvek tako i nikad nema opuštanja", rekao je Tošić.



Partizan je posle 19 odigranih kola drugi na tabeli Super lige Srbije sa 46 osvojenih bodova, odnosno ima šest manje od lidera šampionata Crvene zvezde.

