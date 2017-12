ANĆELOTI ŠOKIRAO IZJAVOM: Zvali su me da budem selektor Italije, ali sam ih odbio!

"Pozvali su me iz Saveza, bili su zainteresovani da me dovodu. Rekao sam im da mi je velika čast što me žele, ali da selektorski posao doživljavam drugačije od trenerskog. I dalje hoću da uživam u svakodnevnom treningu i radu, a to kao selektor ne bih mogao" , izjavio je doskorašnji trener Bajerna za La Domeniku Sportivu.



On se spominjao kao glavni kandidat za klupu Azura posle otkaza Djanpjeru Venturi zbog debakla protiv Švedske u baražu za Svetsko prvenstvo u Rusiji naredne godine.



Anćeloti je više od dva meseca bez angažmana, kada je napustio Bajern, a u poslednje vreme je često dovođen u vezu sa Milanom.



"Italijanska liga je među najkonkurentnijim u Evropi, za razliku od francuskog prvenstva. Nisam pričao sa rukovodstvom Milana na temu mog dolaska iako sam bio povezivan sa bivšim klubom, kao i sa reprezentacijama Kine, Hrvatske i Saudijske Arabije", izjavio je dvostruki prvak Evrope sa Rosonerima dodajući da nikada ne bi vodio Juventus.



Anćeloti je trenirao velikane poput Juventusa, Milana, Čelsija, Pariz Sen Žermena i Bajerna, osvojio je ukupno 20 trofeja vodeći ove klubove, među kojima tri Lige šampiona.

kurir.rs / Tanjug

foto: Fonet AP

Kurir

Autor: Kurir