VOŽDOVAC SE OGLASIO ŽESTOKIM SAOPŠTENJEM: Ti što loptu ni šutnuli nisu rešili da se igraju životima dece i poštenih ljudi (FOTO)

Fudbaleri IMT-a pobedili su kao domaćini Voždovac sa 2:1, u meču pretposlednjeg, 36. kola Super lige Srbije.

Voždovac je na 15. poziciji, koja vodi u niži rang takmičenja, sa 35 bodova, tri manje od 14. Železničara i mesta u baražu za opstanak.

Posle meča oglasili su se iz FK Voždovac saopštenjem koje vam prenosimo u celosti.

"Kažu da treba biti veliki i u pobedi i u porazu… Kad je poraz na terenu, sportski i pošten, treba, pokazujemo to gospodstvo već više od deset godina u najvišem rangu srpskog fudbala…

Ali, šta kažu kad te poraze za nekim tamo stolom u mračnoj kafani, ti što loptu ni šutnuli nisu, ali su rešili da se igraju životima dece i poštenih ljudi. Pa još pošalju one ljude u crnom, da ti to i saopšte. Ne direktno u lice, već onako kako jedino znaju i to kod tvoje kuće, na tvom terenu…

Ne bole ih suze tih poštenih igrača i ljudi, ne bole ni suze dece na tribinama koja se pitaju ko su čike kojima smeta najmlađi tim u Evropi, najjedinstveniji stadion na svetu, lepršava igra, moderan fudbal i zdrava sredina u kojoj rastu pre svega dobri ljudi, a potom i dobri fudbaleri, treneri i sportski radnici."

