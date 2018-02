OPET POBEDIO: Fudbaleru Bilbaa zbog kojeg je ceo tim obrijao glave, drugi put izlečen rak testisa

U decembru 2016. godine, kada ga je i Baraselona htela otkupiti od Atletik Bilbaa, nakon lekarskih pregleda oktriven mu je rak testisa.

S obzirom na hemoterapije i sve što ih prati, Jiraj Alvareš bio je izložen mukotrpnim bolovima. Međutim, Atletik Bilbao stao je uz mladog španskog reprezentativca. Svojevremeno su mu i saigrači pružili podršku. i svi do jednog su obrijali glave kako bi mu poručili da u njima ima bezrezervnu podršku.



Naposletku, Alvareš je u nedelju protiv Đirone na poziciji centralnog odbrambenog igrača odigrao prvu utakmicu otkako je pobedio karcinomom s kojim se borio duže vreme. Poslednji susret u dresu baskijskog kluba upisao je 21. maja 2017. godine, kada mu se bolest vratila.



"Moja borba mora biti primer svima. Bolest me psihički ojačala. Saigrači i svi koje poznajem rekli su mi da je to korak napred. Presrećan sam", izjavio je Alvareš posle utakmice kojom je upisao drugi trijumf nad zloćudnim tumorom.



Kurir sport

Foto: EPA / Luis Tejdo

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR SPORT: Sa navijačima lakše, bez Kange teže. Ovako će Zvezda nadomestiti njegov izostanak

Kurir

Autor: Kurir