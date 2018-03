(VIDEO) ŠAMPIONSKE NADE PARTIZANA OSTALE U BLATU ČAIRA: Zvezdin fudbaler srušio crno-bele za veliko slavlje Nišlija

Jedini gol na meču postigao je Milan Pavkov u 75. minutu susreta!

TOK MEČA:

2. poluvreme

90. minut - Gužva na terenu, igrači okupirali sudiju posle sporne situacije

87. minut - Ožegović je bio u prilici posle kornera Tošića, ali je samo uspeo da izbori još jedan korner

75. minut - GOL! Pavkov

Noma je sjajno asistirao Pavkovu koji je našao put do mreže Partizana

70. minut - Žuti karton za Pantića i Mitrovića

66. minut - Partizan sve više napada, dok se domaćin uglavnom brani...

56. minut - KAKVA ŠANSA ZA MILETIĆA Vukao je loptu igrač Partizana skoro od sredine terena, 'pucao' ka golu domaćina, ali je Šaranov sjajno izboksovao udarac

50. minut - Žuti karton za Zdjelara

49. minut - ŠANSA ZA PARTIZAN Sejduba Suma je bio na samo nekoliko metara od gola, ali je Šaranov bio na visini zadatka

46. minut - Počelo je drugo poluvreme!

1. poluvreme

45. minut - Kraj prvog poluvremena!

41. minut - PARTIZAN JE BIO BLIZU GOLA Šutirao je Sejduba Suma, ali je se lopta odbila od domaćeg igrača. Drugi udarac je završio preko gola!

39. minut - KONKRETAN NAPAD PARTIZANA Sejduba Suma je probao da 'provuče' loptu između bekova i doda je zorani Tošiću koji je bio na samo nekoliko metara od gola domaćina, ali nije uspeo!

34. minut - Žuti karton za Sumu

33. minut - KAKVA ŠANSA ZA PARTIZAN Ožegović je bio u sjajnoj prilici, probao je glavom ali je Šaranov sjajno odregovao

28. minut - Bez ikakvih šansi za sada...

21. minut - Japanac Noma je potezom u mestu izbacio jednog fudbalera Partizana, probao sa 25 metara, ali je lopta završila daleko od stative Partizanovog gola

16. minut - ŠANSA ZA PARTIZAN Dobar, ali neprecizan pokušaj Ivanovića glavom. Lopta je završila pored gola...

7. minut - ZAMALO AUTOGOL! Prva ozbiljana situacija pred golom domaćina: Za malo da Partizan dođe do prednosti i to greškom golmana Šaranova koga je sreća poslužila, te je lopta završila tik iz desnu stativu...

4. minut: Za sada bez šansi.. Igra se na sredini terena...

14.30 - Meč je počeo!

SASTAVI:

Niš, Stadion: "Čair", Sudija: Zoran Široki (Smederevo)

RADNIČKI NIŠ: Šaranov - Aksentijević, Petrović, Simunović, Stanković - Mićić, Noma - Stanisavljević, Miladinović, Babić - Pavkov.

Trener: Boban Dmitrović.

PARTIZAN: Stojković - Vulićević, N. R. Miletić, Mitrović, N. G. Miletić - Zdjelar, Pantić, Tošić, Suma - Ivanović, Ožegović.

Trener: Miroslav Đukić.

Teški uslovi za igru

Trener crno-belih Miroslav Đukić smatra da će problem igračima na jugu Srbije biti teren, koji je posle snega i temperaturnih minusa u lošem stanju.

"Očekuju nas teški uslovi za igru. Radnički je dobra ekipa, koja će igrati ofanzivno. Idemo na tri boda bez obzira na to što neće biti lako, ali na svakom gostovanju moramo da tražimo pobedu. Moramo se prilagoditi lošim uslovima terena, jer tri boda vrede isto tamo i na našem stadionu. Igrali smo pod sličnim uslovima i u Kruševcu, ali ne preostaje nam ništa drugo nego da se adaptiramo", izjavio je Đukić.

Partizan na drugom mestu na tabeli ima 11 bodova manje od Crvene zvezde, ali Đukić ističe da je ekipa spremna da se vrati na pravi kolosek posle loših rezultata protiv Viktorije u Ligi Evrope i Zemuna u Superligi.

"Tražimo vetar u leđa i pobedu koja bi nam značila posle eliminacije iz Evrope. Svaki put posle kiksa dolazi do potresa, pravi lek je dobra igra i pobeda. Ekipa je dobro trenirala ove nedelje, igrači su svesni da nas jedni pobeda vraća na stare staže. Svesni smo da moramo da pobeđujemo, u Partizanu je uvek turbulentno, ali svi u sportskom sektoru pokušavamo da to amortizujemo to i uradimo sve da se ne oseti nepoverenje. Uvek ću biti uz igraće i stručni štab kako u radosti posle Videotona i Jang Bojsa, tako i kada plačemo i krvarimo", dodao je Đukić.

Utakmica između Partizana i Radničkog igra se u subotu od 14.30.

