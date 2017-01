BLOG UŽIVO, VIDEO: Serena Vilijams u četvrtfinalu Australijan opena

BEOGRAD - Dobrodošli na Kurir sport! Pratite najnovije vesti iz sveta sporta na jednom mestu.



08:11 - Rekordni sedmi Masters za O'Salivena

Engleski igrač snukera Roni O'Saliven osvojio je rekordnu sedmu titulu na Mastersu u Londonu, pošto je u finalu pobedio sunarodmika Džoa Perija sa 10-7. O'Saliven je odbranio titulu na Mastersu i postao rekorder tog turnira sa sedam trofeja. On je inače igrao u 12 finala. To je prva titula za O'Salivena posle 11 meseci i pobede na Otvorenom prvenstvu Velsa. "Džo je trebalo da me pobedi danas, imao sam sreće. Osećam olakšanje što sam uspeo da osvojim trofej, zaista sam uživao tokom cele nedelje", rekao je 41-godišnji O'Saliven.

Američka teniserka Serena Vilijams plasirala se u četvrtfinale Australijan opena. Serena je u četvrtfinalu pobedila Barboru Štricovu 2:0, po setovima 7:5, 6:4. Amerikanka će u četvrtfinalu igrati protiv Britanke Džoane Konte, koja je bila bolja od Jekaterine Makarovu 6:1, 6:4. Plasman u četvrtfinale izborila je Mirjana Lučić Baroni, koja je nadigrala Dženifer Brejdi. U četvrtfinalu je i Belgijanac David Gofan koji je pobedio Austrijanca Dominika Tioma 5:7, 7:6, 6:2, 6:2.

Autor: Kurir sport,Agencije