BLOG UŽIVO, VIDEO: Mekinro o Kirjosu: On je sramota za tenis kada gubi namerno

08:40 - Raonić siguran, pobedio i Monfis

Kanadski teniser Miloš Raonić plasirao se u treće kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu pošto je pobedio 28. tenisera sveta Žila Milera iz Luksemburga posle tri seta, 6:3, 6:4, 7:6. Treći teniser sveta je tako prošao u treće kolo prvog grend slem turnira u sezoni u svih sedam godina koliko je učestvovao. On će u trećem kolu igrati protiv Francuza Žila Simona, koji je u tri seta, 6:4, 6:1, 6:1 pobedio Brazilca Roherija Dutru da Silvu. Nemački teniser Filip Kolšrajber pobedio je Amerikanca Donalda Janga sa 7:5, 6:3, 6:0. On će u trećem kolu igrati protiv Francuza Gaela Monfisa, koji je posle četiri seta pobedio Ukrajinca Aleksandra Dolgopolova sa 6:3, 6:4, 1:6, 6:0. Španac David Ferer plasirao se u treće kolo pošto je pobedio Amerikanca Ernesta Eskobeda sa 2:6, 6:4, 6:4, 6:2. On će igrati protiv sunarodnika Roberta Bautiste Aguta. Čehinja Barbora Stricova plasirala se u treće kolo pošto je pobedila Andreu Petković iz Nemačke u dva seta, 6:0, 7:5. Stricova će igrati protiv 21. nosioca Karoline Garsije iz Francuske, koja je sa 6:7, 6:4, 6:4 pobedila sunarodnicu Osan Dodan. Belgijanac David Gofan plasirao se u treće kolo pošto je pobedio Čeha Radeka Štepaneka sa 6:4, 6:0, 6:3. Gofan, 11. nosilac će igrati protiv pobednika duela Ive Karlovića iz Hrvatske i domaćeg tenisera Endrua Vajtingtona.

08:30 - Pobeda Zimonjića u dublu, poraz Jelene Janković

Srpski teniser Nenad Zimonjić i Nemac Miša Zverev uspešno su započeli Australijan open u konkurenciji parova, posle pobede nad nemačko-španskom kombinacijom Dastin Braun/Alber Ramos-Vinoljas sa 7:6 (7:5), 6:2. Zimonjić i Zverev u drugoj rundi imaće mnogo teži zadatak jer se sastaju sa najboljim dublom u istoriji, braćom Brajan, Bobom i Majkom. U ženskoj konkurenciji parova, Jelena Janković i Belgijanka Janina Vikmajer eliminisane su već na startu, nakon što su Martina Hingis (Švajcarska) i Koko Vandervege (SAD) slavile sa 6:3, 6:4.

08:15 - Mekinro o Kirjosu: On je sramota za tenis kada gubi namerno

Legendarni američki teniser Džon Mekinro rekao je da je Nik Kirjos sramota za ovaj sport kada počne namerno da gubi mečeve. Kirjos je u drugom kolu Australijan opena vodio sa 2-0 u setovima protiv Andreasa Sepija, ali se Italijan vratio i slavio je sa 10:8 u petom setu. Australijanac, koji je već suspendovan prošle godine zbog tankovanja, i na ovom meču je zbog iste stvari opomenut. "Znate moju istoriju i kakav sam bio tokom karijere. Ne smeta mi kada neko pokazuje emocije na terenu i s vremena na vreme kaže neke loše stvari. Ne osuđujem to, ali svakako mogu to bolje da shvatim nego bilo ko ko govori o tenisu", rekao je Mekinro i dodao: "Ono što ne mogu da razumem i ne mogu da prihvatim je kada Kirjos prestane da se trudi i daje 100 odsto i počne namerno da gubi. Ja bih to nazvao sramotom. Ja mislim da je on najtalentovaniji igrač sveta koji ima manje od 29 godina. Mogao bi da bude najbolji na svetu, ali je mentalno oko 200. pozicije".



