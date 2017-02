ROMA I JUNAJTED UBEDLJIVI: Het-trikovi Ibre i Džeka, loš debi Ivanovića za Zenit

Anderleht je oba gola postigao po levom krilu, koje bi trebalo da pokriva Ivanović, a strelac oba gola bio je Frenk Ačeampong. Reprezentativac Gane je u petom minutu pokupio dugačak pas iza ledja Ivanovića i lako postigao gol, da bi u 31. minutu iskoristio loše dodavanje u odbrani Zenita, pobegao svojim čuvarima i povisio na 2:0.



Mančester junajted je na svom terenu pobedio Sent Etjen sa 3:0, a Zlatan Ibrahimović zabeležio je het-trik. On je večeras postigao gol iz slobodnog udarca, iz igre i sa penala. Sent Etjen je klub kome je švedski internacionalac davao najviše golova u karijeri, a posle večerašnjeg susreta njegov učinak se popravio na 17 pogodaka iz 14 mečeva.



U večerašnjim utakmicama mogli smo da vidimo još jedan het-trik, ovog puta Edina Džeka iz Rome protiv Viljareala. On je dao tri gola za pobedu svog tima od 4:0 u gostima.



Šalke je takodje bio ubedljiv u gostima, pošto je pobedio PAOK sa 3:0. Bešiktaš je u gostima pobedio Hapoel Biršebu 3:1, dok je Atletik Bilbao kod kuće posle preokreta savladao APOEL 3:2.

Ranije danas, Fiorentina je u gostima pobedila Borusiju Menhengladbah sa 1:0. Jedini gol na meču postigao je Federiko Bernardeski iz slobodnog udarca u 44. minutu.Šahtjor je u gostima pobedio Seltu 1:0. Olimpik Lion je pobedio Alkmar 4:1, takodje u gostima, dok je Kopenhagen u Bugarskoj savladao Ludogorec 2:1.Rostov je bio ubedljiv kod kuće, gde je pobedio prašku Spartu 4:0. Belgijski Gent je kod kuće pobedio favorizovani Totenhem 1:0, a Krasnodar je istim rezultatom savladao Fenerbahče. Dva meča završena su nerešeno: Astra i Genk igrali su 2:2, a Olimpijakos i Osmanlispor 0:0.

Autor: Beta,Kurir sport