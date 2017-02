SRPSKI FUDBALE, GDE SI?! Dva meča Lige šampiona kao celo kolo Superlige

Utakmice šesnaestine finala Lige šampiona surovo su nas podsetile na „kvalitet“ fudbala najjače lige u Srbiji. Naime, dok je na samo dva meča u utorak uveče palo čak 14 golova, tokom celog kola srpske Superlige, tačnije na osam mečeva, postignuto je skromnih 13 pogodaka.



Da podsetimo, Mančester siti pobedio je Monako sa 5:3, dok je Atletiko slavio sa 4:2.



Goleada / Ovo su najveći preokreti u Ligi šampiona





Finale 2005.Liverpul - Milan 3:3, pp 3:2



Neverovatno finale odigrano je i u Istanbulu 2005, kad je Liverpul posle prvog poluvremena gubio od Milana sa 0:3, da bi u drugih 45 minuta, u razmaku od šest minuta (54-60), crveni postigli tri gola izjednačivši rezultat, a onda na penale osvojili trofej.



Polufinale 1999.Juventus - Mančester junajted 2:3



Posle 1:1 na Old Trafordu, gde je Junajted na jedvite jade izvukao remi golom Rajana Gigsa u sudijskoj nadoknadi, Juventus je u revanšu već posle deset minuta imao vođstvo od 2:0 golovima Filipa Inzagija. Ekipa ser Aleksa Fergusona se nije predavala, pa je u nastavku dala tri gola za finale.



Četvrtfinale 2004.Deportivo - Milan 4:0



Milan je u prvoj utakmici na San Siru pobedio rezultatom 4:1 i očekivao se siguran prolaz roso-nera u polufinale. Međutim, Deportivo je na stadionu Rijazor priredio senzaciju i pobedom od 4:0 izbacio italijansku ekipu koju su predvodili Kaka i Ševčenko.





Druga faza takmičenja 2001.Deportivo - PSŽ 4:3



Ekipa Pari Sen Žermena je posle sat vremena igre vodila sa 3:0 u gostima. Ali je tada Deportivo u ludoj završnici, zahvaljujući igračima s klupe i lucidnoj odluci trenera Havijera Amijana, napravio čudo. Postigli su četiri gola i osigurali plasman u četvrtfinale.



Druga faza takmičenja 1998.Monako - Sporting 3:2



Sporting iz Lisabona vodio je u direktnom sudaru za plasman u četvrtfinale do 65. minuta protiv Monaka. I to sa dva gola razlike. Ipak, domaćin je na krilima Tijerija Anrija (75) i Davida Trezegea (65) okrenuo rezultat, a treći pogodak Anri (89) postigao je u sudijskoj nadoknadi.



Četvrtfinale 2013.Dortmund - Malaga 3:2



Prvi meč završen je sa 0:0, a Malaga je od 82. minuta, kad je Eliseu dao gol, imala prednost i vođstvo od 2:1 i polufinale u džepu. Kada je škotski sudija Krejg Tomson označio sudijsku nadoknadu, na stadionu Borusije usledio je pravi triler i preokret.