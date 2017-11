(VIDEO) NIKO KAO LUDI SRBIN: Novi rekord Grega Popovića

Boston Seltiksi stigli do 13. pobede u nizu, čime je svakako doprineo i povratak Kajrija Irvinga na teren, koga su protivnici još teže "čitali" nego do sada, pošto superstar tima iz Masačusetsa igra sa maskom preko lica. Lamarkus Oldridž, inače momak koji je odstastao u Teksasu, bio je najefikasniji u trijumfu Sparsa nad Dalas Maveriksima (97:91). On je postigao 32 poena, a uz to je imao pet skokova i četiri asistencije.



Pau Gasol je dodao deset skokova. Žofre Lovernj se vratio na teren, ali je uspeo da ubeleži samo jednu asistenciju, dok je Davis Bertans – za pet minuta na parketu, što je za minut više od bivšeg saigrača iz Partizana – bio bez statističkog učinka.

Bolji od ostalih u timu Dalasa bio je Denis Smit Džunior sa 27 poena i šest skokova, Harison Barns je imao 16 poena i duplo manje uhvaćenih lopti, a Dirk Novicki je stao na 12 poena, sedam skokova i šest asistencija.

Boston Seltiksi su do svoje 13 uzastopne pobede stigli u meču sa Bruklin Netsima (109:102). Kajri Irving je postigao 25 poena, a odličnu podršku imao je u Markusu Morisu sa 21 poenom (uz deset skokova), odnosno Džejsonu Tejtumu sa 19. Bolji od ostalih u ekipi Bruklina bio je Džo Haris sa 19 poena i četiri skoka.

Toronto Reptorsi su se pobrinuli da i treći meč odigranog u noći između utorka i srede bude završen pobedom gostiju, pošto su u Hjustonu bili bolji od Roketsa rezultatom 129:113. Džejms Harden je bio najefikasniji igrač večeri sa 38 poena za 39 minuta na parketu. On je, uz to, imao i 11 asistencija. Trevor Ariza ga je koliko-toliko pratio sa 20 poena. Po običaju, Demar Derozen je bio najbolji u timu iz Kanade, ol-star košarkaš je postigao 27 poena. Još jedan superstar, Kajl Lauri, pored svog imena ima 19 poena, ali i deset asistencija.



Foto: Fonet

Kurir

Autor: Kurir