MIJAILOVIĆ: Drugi klubovi žele loše Partizanu, a mi ćemo biti sve jači

Istina, Mijailović nije obeležio večitog rivala, ali je jasno da je njegova reakcije usledila na izjave prvog čoveka crveno-belih Nebojše Čovića.



"Videli ste izjave prethodnih dana", počeo je Mijailović.

"Ja apsolutno nisam dao nijednu negativnu izjavu za neki drugi klub, za nečije druge igrače ili nekog trenera. Ne želim da kažem da je to samo Crvena zvezda, ali Partizan dolazi u situaciju da zbog jedne izjave, neću sad da komentarišem kakva je, bude kažnjen nekoliko hiljada evra. Ako imamo dvostruke aršine za klubove koji se takmiče pod istim pravilima, to svakako ne prija".

"Ne želim nikoga da prozivam pojedinačno, jer i Crvenoj zvezdi i Budućnosti i ostalim klubovima želim sve najbolje, ali pre svega najbolje želim Partizanu. Boriću se svojim i radom i radom ljudi koji su u klub došli sa mnom da Partizanu bude bolje, a ne da urušavamo tuđi sistem svojim izjavama i napadima da bi nama bilo bolje. To je pogrešan sistem. Dovoljno je teška situacija u srpskom sportu, a u srpskom sportu su uvek mnogo veće želje od realnosti".

Mijailović je iskoristio i jednu narodnu izreku.

"Dabogda našao meru u svemu', kaže srpska poslovica i mi ćemo to pokušati iako nam svakodnevno guraju klipove u točkove. Ako Partizan smeta pojedincima ili klubovima, postoji drugi način da se to kaže. Partizan će imati bolje rezultate nego poslednje dve, tri godine, kome god to smetalo", zaključio je Ostoja Mijailović.

