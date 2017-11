RADULJICA U SVOM STILU: O kineskom vazduhu, mršavljenju, fudbalerima, hladnoći, reprezentaciji, Austriji, Gruziji...

Srbiju čekaju dueli su Austrijom i Gruzijom, kvalifikacije se igraju tokom godinu i po dana, a ne turnirski kao pre. Iskusni centar kaže da je spreman za novu situaciju-

"Što novu? Pa igrali smo i ranije kvalifikacije za Olimpijske igre. Bilo je slično ovome", rekao je Raduljica novinarima na okupljanju.

Predstavnici "sedme sile" se nisu dali i probali su da sa srpskim centrom razgovaraju ozbiljno, te su mu skrenuli pažnju na to da je situacija čudna.

"U pravu ste, tada je bilo prilično toplo, a sad je hladno. Čudno je. Videćemo sada kako ćemo se snaći. Valjda u Pioniru ima grejanja...tamo igramo, je l' tako? Dobro je, da se podsetimo kako je nekada bilo", odgovorio je u svom stilu.

Kvalifikacije su se pre igrale turnirski, a sada su kao u fudbalu.

"Samo još da počnu da nas plaćaju kao u fudbalu i biće dobro, onda ćemo da se snađemo. Dobro, hajde da se uozbiljim, ne bi trebalo da bude problema. Zna se kakva je ovo grupa ljudi. Ima nekoliko nas povratnika i ljudi koji su tu već neko vreme, nema tu prevelike filozofije. Svi se brzo uklope u ovu grupu ljudi. Stručni štab sigurno neće da pozove nekoga ko se neće uklopiti, tako da će biti dobro", rekao je Raduljica.

Popularni Radulja kaže da se uželeo reprezentacije.

"Da, kako ne. Bilo je jako teško gledati Evropsko prvenstvo iz sedamnaeste vremenske zone, tamo. Svi znaju šta nama znači igranje za reprezentaciju. Uželeo se jesam, možda nikad nisam imao manje kila, možda od kadeta recimo, tako da bi trebalo da budem u dobroj formi ili boljoj", rekao je centar kineskog Đijangsua.

Primetno je da je smršao, što je objasnio na sebi svojstven način.



"Zdrav kineski vazduh i to sve ostalo, budizam i to. Nije do kuhinje, svaka je gora od naše. Ali, dobro sam, tako treba da bude. Zdrav vazduh. Možda i nije zdrav, ali mi prija. Biću brži, vraćam se na četvorku, gađam na to da se izvlačim na trojku, ne mogu više dole", priča Radulja uz osmeh.

Zanimljiv odgovor usledio je i kada je upitan o Austriji i Gruziji?

"Verovatno u reprezentaciji ima nekoga ko više brine o tome od nas igrača, pošto ja ne znam ništa o Austriji. Pretpostavljam da imaju dosta igrača na 'ić'. Gruziju znamo, već smo igrali sa njima i letos smo igrali pripremnu sa njima, tako da je to manje-više poznato. Ma, svi znamo kakva je ovo grupa ljudi, nema "lako ćemo" sa njima. Dobro, niko nikad nije igrao sa Austrijom, ali nema opuštanja, mi nemamo luksuz da potcenimo bilo koga", rekao je Raduljica.



