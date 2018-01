ROČESTI I DANGUBIĆ UZALUD REŠETALI KOŠ: Evo šta su dvojica najboljih igrača Zvezde rekli o porazu od Himkija

Košarkaš Crvene zvezde Nemanja Dangubić rekao je da je njegova ekipa ostala bez defanzivnih rešenja u drugom delu utakmice i da je to jedan od uzroka poraza od Himkija.

"Prvo poluvreme smo igrali dobro, spustili smo ih na 31 poen, imali smo kontrolu, ali smo na početku drugog olako izgubili prednost u dva, tri minuta serijom 8:0, izgubili. Borili smo se, igrali do kraja, ali nismo imali rešenja u odbrani, a s druge strane nismo pogodili otvorene šuteve. Šved je majstorski odigrao ostatak utakmice, a mi nismo uspeli da ga zaustavimo i na kraju nažalost izgubili", rekao je Dangubić novinarima posle utakmice.

Zvezda je večeras sa 70:79 izgubila od Makabija u 18. kolu Evrolige.

Dangubić je utakmicu počeo veoma efikasno, pogodio je četiri trojke iz četiri pokušaja.

"Nisam razmišljao ni o čemu. Mislim da je prvi šut bio jako težak, iz teške pozicije, a nakon toga sa bio u dobrim pozicijama, a igrači su me nalazili. Mislim mi se nije dogodilo da ovako počnem utakmice, ovo je prvi put. Znači mi to, ali mnogo više bi mi značilo da smo došli do pobede", rekao je Dangubić.

Bivši košarkaš Zvezde Čarls Dženkins se vratio prvi put u Beograd od letošnjeg prelaska u rusku ekipu.

"Sinoć smo pričali i vraćali se kroz ono što smo prošli. On je poseban saigrač... I navijači to osećaju. Bilo je čudno videti ga s druge strane, ali kada igramo ne razmišljamo o tome, već samo o igri", rekao je Dangubić.

Dženkins je na kraju utakmice s igračima Zvezde pozdravio domaću publiku.

"Proveo je tri sezone u Crvenoj zvezdi i to mu mnogo znači... Videlo se. Verujem da i navijačima mnogo znači", rekao je Dangubić.

On je rekao da će ekipa "u hodu" da se pripremi za meč protiv Makabija koji je za dva dana.

Plej Zvezde Tejlor Ročesti kazao da ne treba očajavati, već se okrenuti narednoj utakmici.

"Uzbudljivo je bilo igrati ovde pred našom publikom koju mnogo volimo i koja nam daje mnogo snage. Odlično smo počeli, Danga je pogađao trojke, imali smo dobar ritam, iako nismo pogadjali neke otvorene šuteve, ali smo igrali timski i bili u prednosti. U drugom delu se malo promenilo, kada kažem malo, mislim malo kod nas, a malo i kod njih. Šved je počeo da pogadja, imao je dobro veče, a mi nismo uspeli da ga zaustavimo. Moramo da nastavimo dalje, ne treba da očajavamo", rekao je Ročesti.

Upitan zašto niko osim njega i Dangubića nije bio na visokom nivou, Ročesti je kazao da je je normalno da igrači imaju uspone i padove.

"Košarka je to, nije individualni sport. Jednostavno igrači imaju uspone i padove... U drugoj će biti na nivou. Verujemo jedni u druge i bićemo spremni za narednu utakmicu", rekao je on.

Novinare je zanimalo da li oseća umor usled napornog ritma utakmica.

"Imam sreću što imam lep porodični život, što mogu da odem kući i da se odmorim. U Srbiji je lepa hrana, mogu lepo da jedem i da se koncentrišem već na narednu utakmicu. To mnogo znači", rekao je Ročesti.

