RADONJIĆ OČEKUJE SPEKTAKL: Moramo biti iznad svojih mogućnosti da bi pobedili Fenerbahče!

"Sigurno je da su favoriti protiv nas i mi moramo da igramo na izuzetno visokom nivou protiv njih kako bismo mogli da im pariramo. Prvi meč smo odigrali na način na koji smo odigrali... Oni su kontrolisali meč sve vreme i lako nas savladali. Trudićemo da se igramo bolje nego u tom duelu", rekao je Radonjić u Beogradu.

Crvena zvezda dočekaće sutra Fenerbahče u dvorani "Aleksandar Nikolić" u utakmici 17. kola Evrolige.

"Oni su tim koji su u odnosu na prošlu sezonu napravili jednu izmenu. Sačuvali su tim koji je prošle sezone bio izvanredan i igrao u finalu Evrolige, a sve ostalo što je moglo da se osvoji, to su i osvojili. Imaju najboljeg trenera u Evropi na klupi", rekao je Radonjić.

Zvezda je u od septembra 2014. godine odigrala sedam utakmica protiv Fenerbahčea i na svih sedam je pretrpela poraze.

"Da bismo dobili Fener sigurno moramo da igramo iznad naših mogućnosti, jer igramo protiv tima koji je toliko kvalitetan, to je pokazao u svim duelima protiv nas. Oni su sada kompletni, vratio im se (Bogdan) Bogdanović... Da su bili kompletni, sigurno bi imali manje poraza. Moramo da damo sve od sebe, naravno, tu su i naši navijači da nam pomognu da budemo konkuretni. Moramo da igramo dobru odbranu, da imamo kontrolu skoka, da trčimo, da odgovorimo na njihovu snagu, da igramo dobar napad kako bismo došli do neke šanse da ih pobedimo", kazao je on.

Trener crveno-belih je rekao da se ne treba koncentrisati na samo jednog igrača u odbrani, jer kako je ocenio, Fenerbahče "jak na svim pozicijama".

"Da se baziramo u odbrani na smo jednom od njih to bi bilo pogrešno. (Dion) Tompson još u fazi adaptacije, trudimo se da ga što pre spremimo da može da pomogne timu", dodao je on.

Radonjić je rekao da je zdravstveno stanje u ekipi dobro i da će "sa svim raspoloživim snagama" dočekati Fenerbahče.

On je kazao da njegovoj ekipi ne manjka motivacije i da je degutantno pričati o tome u utakmicama Evrolige.

"Pričati o motivaciji u Evroligi je malo degute. Svako u ovakve utakmice ulazi maksimalno. Rekao sam da će u drugom delu Evrolige biti teže, jer se rezultatski značaj podiže. Mnoge ekipe su u ovogdišnjem formatu Evrolige, koji je drugačiji i teži, najavile velike ambicije, mnogi timovi koji su i iznad i ispod nas na tabeli. Svi su maksimalno motivisani da daju sve od sebe. Podizanje mobilnosti je sasvim jedan očekivani momenat. Nije to ništa čime treba da se bavimo ili pričamo", pojasnio je Radonjić.

Crvena zvezda posle 16 utakmica u Evroligi zauzima sedmo mesto sa po osam pobeda i poraza, dok je Fenerbahče peti sa 10 trijumfa i šest poraza.

Utakmica 17. kola Evrolige izmedju Crvene zvezde i Fenerbahčea igraće se sutra od 20.45 u dvorani "Aleksandar Nikolić", a ulaznice za taj duel su rasprodate.

