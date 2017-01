SELEKTOR HRVATSKE NAHVALIO CRVENO-BELE Aco Petrović: Zvezda igra najkvalitetniju košarku u Evropi

Petrović je prilikom gostovanja na televiziji N1 govorio o košarkaškim temama u Hrvatskoj, regionu...



On je odgovorio i na pitanje zašto je košarka u Srbiji održala kontinuitet.



"Svedoci smo ere Crvene zvezde, a pre njih je to bio Partizan. Jedan klub je uvek bio dominantan. Hrvatska dva od tri najjača kluba su u finansijskim problemima i plaćaju danak. Mislim da je Crvena zvezda apsolutni level što se tiče budžeta, čak je Cedevita koju nijansu rastrošnija. Stvar je jednostavna. Zvezda je pre tri godine, kada je trener Dejan Radonjić bio u problemima, odlučila da ga ne promeni. On je ostao i implementirao je svoju filozofiju. Selektirani, kvalitetni igrači ovog trenutka igraju najbolju košarku u Evropi. Oni igraju jednu neverovatnu odbranu, ali to je selekcija koja traje tri godine. I Zvezda dovodi strance, koji mogu da se uklope u tu igru. Šta se dešava u drugim klubovima? Dovedu stranca koji je u stanju da ispali 25 lopti, ali ne igra odbranu, nema hemiju. Stvar je selekcije", rekao je Petrović i istakao da je Miloš Teodosić najbolji igrač Evrolige.



On je objasnio razliku u košarci u Hrvatskoj i Srbiji.



"Jedan detalj je fascinantan... 2012. godine kada je bio F4 ABA lige u Beogradu, bili smo u hotelu koji je 15 minuta hoda od Arene. Ja sam tih 15 minuta prešao za sat vremena, jer svako želi da se slika sa mnom. U Zagrebu je drugačije. To je razlika u percipiranju sporta. Vaterpolisti, rukometaši, košarkaši... Kada osvojimo medalju i dođemo na Trg, svi su tamo. Ali to malo prođe i na kraju...", rekao je Petrović.



Hrvatski stručnjak je prokomentarisao i izjavu Željka Obradovića da su mu 1993. godine u Zagrebu skandirali "Ubij Srbina", a danas mu aplaudiraju.



Petrović je prokomentarisao da se takve stvari u fudbalu ne dešavaju.



"Fudbal je sasvim druga priča, jer je profil navijača drugačiji. ABA liga se isto igra već 16, 17 godina. Sve te tenzije... Ja sam 96. sa Seviljom igrao protiv Partizana u Beogradu i kada sam se vratio sa Cibonom sam igrao i protiv Partizana i Zvezdez. Ja sam od tog skandiranja mislio da nema sutra. Međutim, stvari su se promenile", rekao je Petrović i istakao da je Dragan Kićanović najbolji košarkaš sa kojim je ikada igrao.



(N1)



