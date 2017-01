UŽIVO: Zvezda protiv Makabija želi brejk i petu vezanu pobedu u Evroligi (20.05)

Crvena zvezda je trenutno sedmoplasirana na tabeli sa devet pobeda i osam poraza, dok je Makabi trenutno na 14. mestu, sa šest pobeda iz 17 odigranih utakmica.



U prošlom susretu ove dve ekipe u Beogradu, Zvezda je ubedljivo savladala "ponos Izraela" rezultatom 83:58, ali su obe ekipe uverene da se takva utakmica neće ponoviti.



Crveno-beli su u sjajnoj formi, na poslednjih šest utakmica imaju pet pobeda i žele da nastave sa dobrim partijama i produže niz trijumfa u Evroligi na pet vezanih pobeda.



Sa druge strane, Makabi je u lošoj formi jer su u poslednjih osam mečeva zabeležili sedam poraza.



Radonjić: Makabi je sada drugačiji nego u Beogradu









Uz lošiju atmosferu u klubu, problem za Makabi jeste nekonstantnost u sastavu, jer su za večerašnji meč pod znakom pitanja bivši igrači Zvezde Miler i Cirbes.



"Makabi je značajno drugačiji tim nego ranije. Doveli su novog trenera i igraju znatno bolje. Treba očekivati da će oni u preostalih 13 kola pokušati da dođu do ostvarenja ambicija koje su pre početka sezone bile izuzetno velike. Letos su uradili mnogo u prelaznom roku, imali velika ulaganja u tim i nadaju se da će stići do same završnice Evrolige", rekao je Radonjić za klupski sajt, po dolasku u Tel Aviv.



On je takođe naglasio da je Makabi veliko ime košarke i da su zbog pada forme i loših rezultata prinuđeni da svaki meč igraju kao da je odlučujući.



"Igrači koji su u Beogradu igrali protiv nas su i sada tamo. Znamo da se radi o ogromnom individualnom kvalitetu i da su u pitanju košarkaši koji mogu da rešavaju utakmice na najvišem nivou. Bilo kakva poređenja nemaju smisla, posebno jer Makabi igra na domaćem terenu, ali im to stvara dodatno opterećenje", rekao je Radonjić.



Bagackids: Moramo dokazati da je Beograd bio Makabijev loš dan

U drugačiji ishod od onog iz Beograda veruje i trener Makabija, Ainars Bagackis.



"Prethodna utakmica protiv Zvezde je bila naša najgora utakmica, ali to je sada iza nas, a mi ne živimo u prošlosti. Igrači znaju i ja sam im to rekao pre dve nedelje kada sam došao, da na ovaj dan protiv njih moramo da pokažemo da je to bila slučajnost", izjavio je Bagackis.

Autor: Kurir sport