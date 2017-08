NAJBOLJI NA SVETU: Zlatna medalja za kajakaše Tomićevića i Zorića

Aktuelni olimpijski i evropski vicešampioni osvojili su najsjajnije odličje na najprestižnijem takmičenju u ovom sportu.

Oni su kroz liniju cilja prošli za 3:08.647. Drugo mesto pripalo je posadi Slovačke (3:10.725), a bronzanu medalju osvojili su predstavnici Češke (3:10.853), prenosi RTS.

"Osećali smo da smo u dobroj formi i pre nego što smo došli ovde", rekao je neposredno posle trke Zorić za zvanični internet sajt Kajakaškog saveza Srbije.

"Znali smo da možemo da napadnemo prvo mesto, i sada smo to i uspeli. Na Olimpijskim igrama je bilo teže, prvenstveno zbog većeg pritiska. Što se same trke tiče, mislim da je ovo jedna od najboljih koje smo ikada izveslali", rekao je on.

Nebojša Grujić i Marko Novaković prethodno su osvojili bronzanu medalju za Srbiju u disciplini kajak dvosed na 200 metara.

Oni su u A finalu kroz liniju cilja prošli treći, sa vremenom 31.451.

Prvo mesto osvojili su reprezentativci Mađarske Balaž Birkaš i Mark Balaška (30.912), a manje od dve desetinke pre Grujića i Novakovića kroz cilj su stigli Sspanci Karlos Garote i Kristijan Toro (31.278).

Tanjug

Foto: KSS

