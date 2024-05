MILICA I BORA OTIŠLI NA MEDENI MESEC! Kemezova se pohvalila na mrežama, Santanu ovakvog niste videli! (VIDEO)

Bivši rijaliti učesnici Milica Kemez i Bora Santana nedavno su napravili gala svadbu, a sada su otišli na odmor posle veselja.

foto: Petar Aleksić

Naime, Milica i Bora su otišli na Taru, a nekadašnja zadrugarka pokazala je kako uživaju. Santana nije skidao osmeh sa lica dok ga je ona snimala.

- Evo nas na medenom mesecu, uživamo ovde. Hvala mom mužu što me je doveo na Taru na medeni mesec. Gledajte kako je ovde lepo. Gde ste vi bili na medenom mesecu, pišite mi - pričala je Milica.

- Ali ovo nije medeni mesec - odgovorio je Santana.

- Jeste - dodala je ona.

- Nije - rekao je kroz smeh Bora.

Podsetimo, Milica i Bora imali se pre nekoliko dana građansko venčanje i veliku svadbu, a ona se tada našla na meti kritika zbog plastičnog bidermajera koji je nosila.

- Izabrali smo baš ovaj dan da se venčamo u crkvi gde sam se ja krstio, ispunilo nam se da se venčamo na Svetog Vasilija Ostroškog. Jedva čekam da nas pop venča i da blagoslov od crkve, što je nama najvažnije. Jedva čekamo da obavimo ovaj čin, da našu ljubav krunišemo i pred Bogom - rekao je Bora.

foto: Printscreen

- Želela sam da izgleda to kao jedna bajka, tako je izgledalo, svi to kažu, tako su nas doživeli svi. Bez crkvenog to nije to, tako da danas ćemo i pred Bogom reći da, ja sam jako srećna zbog toga. Mnogi su zaplakali, naročito nakon što smo ušli uz dve prelepe numere, ali to su bile suze radosnice. Zaplakala sam kada sam videla tetku i sestru, ali sam ih zaustavila na vreme - prisetila se Milica gala svadbe koju su nedavno priredili.

