FENOMEN SRPSKOG VATERPOLA: Vasović objasnio zašto Delfini dominiraju svetom

Za mnoge je on neobjašnjiv, predstavlja rekord koji će teško biti oboren u budućnosti, a šta o svemu tome kaže struka?

Predsednik Stručnog saveta Vaterpolo saveza Srbije Anto Vasović nema nedoumica u trijumfalnom putu srpskog vaterpola i ističe da je u osnovi svega izuzetno kvalitetan i naporan rad:

"To nije plod samo ljudi koji sada rade. Kada pričamo o fenomenu vaterpola na ovim prostorima, on nije nastao slučajno, već kao rezultat sistema koji je postavljen odavno, još u vreme Vlaha Orlića i svih onih koji su radili posle Nikole Stamenića, Nene Manojlovića. Za ovaj neverovatan niz zlatnih medalja, velike zasluge pripadaju Neni Manojloviću, koji je u radu primenio dosta stvari koji su ranije bile utemeljene i dodao nešto svoje i zatim uputio Dejana Savića i Vladimira Vujasinovića u trenerski zanat. Oni su posle toga dali svoj pečat i sve to dodatno nadgradili. Ono što je dobro u svemu ovom je i da će se za nekoliko godina videti i u rezultatskom smislu sigurno naplatiti sadašnji kvalitetan rad selektora Savića. To tako funkcioniše", kratko zastaje Vasović i dodaje:

"Činjenica je da radimo više i kvalitetnije od drugih, imamo pažljivu selekciju igrača od malih nogu. Niko ne sme da se zavarava, uspesi ne dolaze preko noći. Osvajanje zlatne medalje na velikom takmičenju je proces, a ne događaj. Zato sa velikom dozom sugurnosti mogu da kažem da smo, što se tiče dobrih rezultata, pokriveni u naredne četiri godine.

Za ovakav optimizam Anto Vasović je našao čvrsto temeljenje:

"Prva zvanična utakmica posle Olimpijskih igara bila je protiv Rumunije u Kragujevcu i već u tom meču je bila primetna neverovatnu želja sa kojom su ti momci pristupali obavezama i pored činjenice da su osvojili sve što se moglo osvojiti. Već tu sam video da mi bojazni ne treba da imamo. Oni su ušli u novi takmičarski ciklus, potpuno rešeni da nastave u istom ritmu ako ne i još odlučniji nego pre. Fantastično je da posle svih zlatnih medalja koje su osvojili oni imaju veliku želju za pobedom bez obzira na ime protivnika i zainteresovani su da i dalje budiu najbolji. To je osnovni pokretač za uspeh u sportu, a ono što je najbolje za nas u svemu tome je što će oni takvim pristupom zaraziti mlađe igrače, koji će i posle njih nastaviti da gaje takav ambijent u reprezentaciji", rekao je Vasović i potom pohvalio sve napore koje rukovodstvo saveza čini za neometano funkcionisanje.

"Dolaskom Miloarda Krivokapića na čelo Vaterpolo saveza Srbije dobili smo određenu finansijsku stabilnost. Tu pre svega mislim na nasleđene finansijske obaveze prema igračima i stručnom štabu koje su preuzete od prethodnog Upravnog odbora i bivšeg predsednika. Bez razmišljanja je na sebe preuzeo težak zadatak da rešava dugove koje je neko drugi napravio i uhvatio se u koštac sa tim problemom. U velikoj meri je bio uspešan u tome i to je takođe bio nezaobilazan faktor za stvaranje ambijenta u kom bi se osvajala najsjanija odličja", rekao je Vasović i potom posebno istakao pomoć države:

"Kada je reč o reprezentaciji, mi smo predstavnici države. Podršku i finansijsku pomoć države koju dobijamo smo zaslužili vrhunskim rezultatima, a mi smo državi i minstru sporta Vanji Udovičiću zahvalni jer sve ono što je bilo obećano u finansijskom smislu prema Vaterpolo savezu Srbije je i ispunjeno. Imamo kntinuiranu pomoć države i ministartsva omladine i sporta, tako da ne razmišljamo oko finansiranja priprema svih naših takmičarskih selekcija i to je jako važno".

Na čelu Stručnog saveta naše vaterpolo organizacije Anto Vasović se nalazi tri i po godine. Nekadašnji proslavljeni reprezentativac osvajač dva zlata na svetskim prvenstvima i dvostruki klupski šampion Evrope ima jasnu viziju rada za budućnost.

"Koordinacija na liniji Stručni savet, Savez, klubovi mora biti još prisnija. Takođe, smatram da bi Stručni savet trebalo da bude uključen u rad svih klubova i mi smo apsolutno spremni da pomognemo pre svega u edukaciji i stručnoj nadgradnji trenera. To je ključ. Suočavamo se sa velikim odlivom igrača, ali i trenera. Moramo da pronađemo modalitet da to zastavimo i sačuvamo struku. U rukovodstvu saveza imamo ljude koji znaju da postave i vode organizaciju, ali i vrhunske trenere za osposobljavanje mladih igrača, a tu mislim na Nenada Vasilovskog, koordinatora rada mlađih selekcija. To nas izdvaja od drugih".

Za dalje unapređenje vaterpolo sporta u Srbiji Stručni savet na čelu sa Vasovićem je već napravio određene pomake:

"Napravili smo kvalitetan pravilnik za licanciranje trenera koji je prilagođen novom Zakonu o sportu. Inicirali smo da se na nivou Vaterpolo saveza izradi pravilnik za licienciranje i davanje dozvola za rad klubovima. Uspeli smo da očuvamo regionalno takmičenje, odnosno da se naši klubovi i dalje igraju u Jadranskoj ligi iako je bilo razmišljanje da se od toga odustane. To je jako važno jer to je najveći rang takmičenja u kome naši klubovi mogu da budu konkurentni. Da smo se zatvorili, potpuno bi se izgubio interes, a ovako smo dobili veći broj kvalitetnih utakmica".

Na pitanje kako dodatno animirati decu talentovanu za sport da se bave vaterpolom Vasović kaže:

"Nije problem njih dovesti na bazen, već kako ih zadržati zato što tu nismo uhvatili korak sa drugim sportovima. Sve se uglavnom svelo na kvantitet, na članarine, plivanje po stazama, a ne na kvalitetan rad. Jasno je da je opstanak klubova ugrožen ako nemaju članova, da visina članarine određuje plate trenera, ali tu se dosta vrtimo u krug i jurimo sopstveni rep. Društveni sistem se promenio, a nismo promenili sistem funkcionisanja", zaključio je Vasović.

Autor: Kurir sport