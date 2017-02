VATERPOLO BURA NE PRESTAJE: Partizan oštro odgovorio Zvezdi: Mi smo za vas institucija!

Na apel trenera Partizana da tom vaterpolo klubu preti gašenje, oštro je reagovala Crvena zvezda, koja je ističe da crno-beli već decenijama imaju povlašćen status u vaterpolo sportu.



Sada se oglasio i klub sa Banjice.



"VK Partizan, najtrofejniji sportski kolektiv u Srbiji, šokiran je saopštenjem iz kluba naših sportskih (ne)prijatelja. Do vašeg saopštenja smo verovali da smo samo sportski rivali. Retorika VK Crvena Zvezda je prizemna i maliciozna, te stoga VK Partizan ne želi bilo kakvu polemiku tog tipa, jer na ovo saopštenje gledamo kao na pokušaj uvlačenja jedne svetske vaterpolo institucije, kao što je Vaterpolo klub Partizan, u priču pokušaja dobijanja medijske pažnje od jednog nedefinisanog i neorganizovanog kluba koji po svojim rezultatima i radu tu pažnju i ne zaslužuje!



Ovako netačna i maliciozna saopštenja nanose štetu vaterpolo sportu u borbi za preživljavanje. Apsolutno je netačan, zlonameran i krajnje neodgovoran pokušaj da se kroz jedno saopštenje provuče nerad, neznanje i nesposobnost u vođenju prethodne i ove nove Zvezde a isto pripiše VK Partizan.



VK Partizan samo ukazuje na generalno loše stanje u vaterpolo sportu i pokušavamo da nađemo rešenja jer sve što govorimo i radimo je , uvereni smo, u interesu svih vaterpolo klubova u Srbiji. (U prethodnim godinama pozajmljivali smo naše igrače, imali zajedničke teninge, ustupali termine za treninge i utakmice.) Zašto vi sportski radnici iz Zvezde to ne radite, ne ukazujete na problem i ne borite se za vaš klub i naš sport u celini? To znate samo vi, jer svakome u Srbiji je jasno da svoju nesposobnost prikrivate destrukcijom. Verujemo da je to potpuno jasno armiji Zvezdinih navijača. Dok smo mi decenijama unazad pravili sistem, osvajali trofeje, stvarali nosioce najviših sportskih i društvenih priznanja, ko je vas sprečavao u tome? Kada smo bili pred gašenjem u prvim godinama ovog veka, mi nismo obrisali naš klub i trofeje već se sa tim dugovima borimo i danas! Ko je vas sprečavao u tome?"



U Partizanu ponosno ističu da imaju mnogo reprezentativaca i veruju da će nastaviti zacrtanim putem.

"Lokomotiva, kolika god da je uzbrdica i dalje vuče vagon srpskog vaterpola u kome su u 2016. godini u reprezentativnoj seniorskoj konkurenciji imali Nikolu Jakšića, osvajača zlatne olimpijske medalje, u generaciji 1997. godište na EP u Holandiji (zlatna medalja), bila su desetorica igrača VK Partizan, na SP u Podgorici za 1998. godište., bila su osmorica igrača VK Partizan. I ove godine učestvujemo u Ligi Šampiona sa najmlađom ekipom u Evropi a osvojili smo i novi pehar Kupa Srbije za sezonu 2016/17, i to u direktnom duelu sa našim sportskim (ne)prijateljima iz kluba koji samo nosi Zvezdino ime!



I ovde se sa vama priča završava! Mi ćemo naš sistem i decu sačuvati, stvorićemo nove reprezentativce, osvojiti nove trofeje! Naše račune smo Partizanovoj javnosti kao i Srbiji položili, i podršku da nastavimo da se borimo imamo! A vama kolege to tek predstoji, nama ništa ne treba da objašnjavate, ima kome treba da objasnite gde su trofeji, igrači, šta je bilo sa pravim Vaterpolo klubom Crvena Zvezda!?", stoji u saopštenju Partizana.









Autor: Kurir sport