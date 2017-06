NOVAK GUBI 2. MESTO: Evo kako Đoković od ponedeljka može da bude tek 4. teniser sveta

Poraz u četvrtfinalu Rolan Garosa od Dominika Tima mogao bi skupo da košta Novaka Đokovića.

Srpski teniser nije uspeo da odbrani titulu na pariskom gren slemu osvojenu prošle godine, a pored toga zabeležiće pad na ATP listi.

Od ponedeljka, kada bude izašla nova lista, Đoković više neće biti drugi. Biće to prvi put od 2011. godine da Novak nije među dvojicom najboljih tenisera sveta!

Đokovića će sigurno prestići Rafael Nadal, ali postoji mogućnost i da ga "preskoči" Sten Vavrinka, pa bi u tom slučaju Novak "pao" na četvrto mesto!

Da bi se to desilo, Vavrinka mora da se domogne finala Rolan Garosa, odnosno da danas u četvrtfinalu savlada Marina Čilića, a onda u polufinalu i Endija Mareja ili Keija Nišikorija.

"Ima raznih emocija, neprijatna je situacija jer nisam navikao da u kontinuitetu pružam ovakve partije, da ne osvojim veliki turnir od Toronta prošle godine. Bilo je nekih svetlih tačaka u par mečeva u Rimu, ali brzo se desi da se to preokrene, ali to je sport i moram to da prihvatim. Da prolazim kroz odredjene okolnosti u životu koje me teraju da pristupim drugačije i uzmem u obzir sve što se dešava, da slušam sebe i hladne glave donesem odluku koja će biti ispravna. Trudim se da živim na najbolji način, ovo je moja odluka da igram tenis. Zahvalan sam sportu i ljudima koji mi pružaju podršku godinama, a pogotovo sada kada mi ne ide baš najbolje, ali to je sport", rekao je Đoković.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR SPORT UŽIVO: Koji se igrači ovog leta vraćaju u Zvezdu iz Evrope?

​​​​​​​

(Kurir.rs/Kurir sport)