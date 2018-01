OVO NISTE OČEKIVALI OD FEDERERA: Pred spavanje poslao poruku Nadalu. Evo i zašto

U kratkom intervju za australijske medije, Švajcarac se osvrnuo na mečeve koji su za njim, očekivanjima od duela sa Korejancom kao i simpatčnim detaljima na opremi.

"Ove godine ustajem ujutru i mogu normalno da hodam, prošle godine sam se stalno žalio na bolove - leđa, noga, stopalo... Bilo je mnogo toga što se dešavalo, ali bol je nekada dobar. Prošle godine mi je meč protiv Berdiha pokazao da mogu dugo da ostanem na turniru, mada ni tada nisam razmišljao o tituli. Ove godine su mi očekivanja drugačija, dolazim ovde nakon dobre sezone i lepo je podsetiti se osećaja pobeda na gren slemovima", za početak je konstatovao Federer.

Na pitanje da prokomentariše duel sa Berdihom, kroz uzdah je saopštio:

"Pokušavao sam da izdržim, bio sam malo ljut, malo frustriran zbog sudije iako sam mislio da je odluka ispravna, ali pokušavao sam da izbacim to iz sebe. Mislim da je prvi set zapravo bio ključ celog meča. Tomaš je igrao veoma dobro, posebno u prva dva seta, a u trećem setu je malo popustio i srećan sam što sam na kraju uspeo da osvojim taj prvi set, ako ćemo pošteno on ga je zaslužio tako da mogu da kažem da sam ga ukrao'' , ironično se nasmejao Fedeks.

Ono što je privuklo pažnju svi prisutnih jesu detalji na njegovim patikama, kojima odaje počast Melburnu.

"Važno je pričati tu priču, podsetiti odakle smo i gde smo. Sada imam ovu sliku jer je bilo zabranjeno da stavim sliku trofeja. Bio je tu, ali sve je u redu, promenio sam. Ljudi sa turnira rade ono što moraju. To je lepo i ljudima se to dopada", uz osmeh je rekao Rodžer koji je objasnio da učestvuje u kreiranju svoje opreme i uz osmeh je rekao da će mirno spavati zato što zna da se Džimu Kurijeru dopada njegov stajling.

Novinar nije mogao da izostavi ni pitanje o najvećem favoritu turnira Rafaelu Nadalu, kao i njegovoj povredi:

''Jako je teško za gledanje kada neko dođe do petog seta i onda ne može da završi meč do kraja. Opet je drugačije čak i kada izgubiš ako si odigrao do kraja. Sa druge strane, Marin zaslužuje sve pohvale, igrao je dobro, držao se kada je trebalo. Mislim da nikada nije pobedio Rafu pre i za njega je ovo velika pobeda. Poslednje što sam uradio sinoć pre spavanja je poruka Rafi. Nadam se da će sve biti u redu i da je dobro. Srećan sam što vesti nisu grozne", poručio je Federer.

Njegov protivnik u polufinalu biće Korejanac koji je izbacio Novaka Đokovića:

''Nikada nisam igrao protiv njega, lepo je videti nove igrače, tenis će uvek stvarati nova 'imena' i to je sjajno, ali mislim da su i Kajl i Čung došli do polufinala je sjajan. Čung je pobedio Novaka što je jako teško, taj meč sam gledao. Impresivno se kreće, tu me mnogo podseća na Novaka, lepo koristi forhend, proklizava kao na šljaci i agresivan je u odbrani. Biće zanimljivo. On nema šta da izgubi, a i sebi ću pokušati isto da kažem. Videćemo šta će biti", zaključio je na kraju Federer.

Foto: AP

