JANKO TIPSAREVIĆ O ĐOKOVIĆU: Nije loše što Nole gubi!

Srpski teniser smatra da Novak, iako je to zaslužio, nema dobar tretman u svetskim medijima.

Srpski teniser Janko Tipsarević pokušao je da objasni da očajna forma Novaka Đokovića na startu sezone nije loša za svetski tenis.



Kada je Nole izgubio prvo mesto na ATP listi, odmah su počele priče o padu forme, guruu Pepeu Imazu, raskidu saradnje s Bekerom, a uz sve to se nadovezalo i rano ispadanje s Australijen opena.

- To je sve iznenadilo, ali se dešava. Ljudi su pogrešno napali Novaka da više nije isti momak. U redu, nivo na kojem igra poslednjih godina je toliko visok da kada se desi da izgubi finale US opena i igra „samo“ finale završnog mastersa sezone i „samo“ osvoji Toronto, kažu da mu je igra sr..e! Mislim da nije fer kako ga mediji nekada tretiraju. Sem toga, svi znamo da se ne može ostati na tom nivou zauvek, jer igrači dolaze i odlaze - rekao je Tipsarević i dodao:

- Osećam da nije dobro što Novak nije na istom nivou, ali to ujedno nije loše za tenis, pošto imate promene koje privlače više navijača. Pa ja kao jedan od njegovih najbližih prijatelja nikada ne gledam kada on igra jer je dosadno i znaš da će na kraju pobediti. Tako ja kao njegov drug mislim, a kamoli neki prosečan navijač. Nije loše za svet tenisa, ne bi li malo došlo do promena.

Bol i lekovi

BIO SAM DROGIRAN



Janko Tipsarević ima za cilj da se ove sezone vrati među 30 najboljih tenisera na svetu. Na turniru u Argentini podsetio se dana dok je pauzirao zbog povrede.

- Najviše mi je nedostajalo da igram tenis bez bola. Jer i kada bih igrao, bio bih potpuno drogiran od lekova. Bol i ležanje u krevetu su trajali tri godine, što nije kratak period - otkrio je Tipsarević.





Autor: Reuters,Beta