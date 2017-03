(VIDEO) OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Vavrinka izgubio od Federera, a onda ga nazvao SE.RONJOM

Federer se posle pobede nad Vavrinkom (6:4, 7:5) pridružio Novaku Đokoviću po broju osvojenih turnira u Indijan Velsu i sada ih obojica imaju po pet.



Federer je postao najstariji osvajač nekog ATP Masters turnira, jer sada ima 35 godina i sedam meseci. On je tako za godinu i četiri meseca nadmašio dosadašnji rekord Andrea Agasija.



Vavrinka je posle meča, a uoči dodele pehara držao emotivni govor, rasplakao se, a onda se i našalio na račun Federera. Ovaj potez Vavrinke oduševio je navijače na tribinama.



"Oprostite, jednostavno sam umoran posle ovih deset dana, oprostite", rekao je Vavrinka i okrenuo se Federeru:



"Želeo bih da čestitam Rodžeru... On se smeje. On je ser..., ali to je u redu".



"Izgubio sam neke teške mečeve protiv tebe, ali kada si igrao finale Australijan opena ja sam bio tvoj najveći navijač. Čestitke na velikom povratku i čestitke za pobedu. Svako ko voli da gleda tenis, voli tvoje mečeve. Nadam se da ćemo te gledati još mnogo godina", istakao je Vavrinka.





Autor: Kurir sport,Foto: Profimedia