IVANA UŠLA U PAROVE DA DOKAŽE BIVŠEM DA JE OTAC NJENE ĆERKE: On neće da čuje za dete! Znam da nije moje!

Ivana Matić došla je u "Parove" kako bi dokazala svom bivšem dečku Petru Vasiljkoviću da je dete koje je rodila nejgovo! Naime, ona je sa Petrom pre godinu i zatrudnela i rodila devojčicu Petru, a uz pomoć Hepi televizije želi da ubedi oca njenog deteta, da uradi dnk analizu i dokaže očinstvo.



Petar Vasiljković, mladić, koji godinama živi u Italiji, tačnije na Siciliji, pristao je da dođe u emisiju, jer je ubeđen da – nije otac deteta. Ivana je inače hostesa u klubovima, a radi i kao go go igračica. Ona je navela da je ne pogađa što joj Petar ne veruje jer zna šta je radila. Učesnici rijaltiija su se takođe ubacili u raspravu, a Aleksandra Subotić sumnja da je Petru stalo do deteta jer smeje celoj priči.

foto: Printscreen

"Nisam odrastao pored deteta i ne osećam se ocem. Iskreno se nadam da dete nije moje", rekao je Petar.

"Ti pričaš da si u početku znao da ona nije za tebe", provocirala je Subotićka gosta.

"Ne, ne posle dve nedelje mog truda", rekao je Petar, a onda je optužio Ivanu da mu nikada nije odgovara na poruke.



"Nisam mu odgovarala odmah na poruke, vodila sam se time odgovoriću mu sutradan" rekla je Ivana što je izvalao bes kod muškarac u vili. Petar je rekao da je njega pogađalo što mu nije odgovarala kada joj je pisao i da joj zato ne veruje.

"Ima svoju krivicu, svi smo pametni i razummi da kada uzmemo telefon u ruke vidimo poruku, a ona... bili smo posle slave na doručku a ona je posle otišla ne znam gde i tada je krenulo neslaganje u porukama, ja sam posle načuo neke priče. Shvatio sam da je život sa njom neizvodljiv, eto rekla je da nije želela brak", rekao je Petar.

foto: Printscreen

"Ona mi nije odgovarala na pozive posle posla" otkrio je Ivanin bivši, a omda je ona sama rekla da je mislila da neće ostati u drugom stanju. Petar se tada ubacio i rekao da se čuo sa Ivaninim dečkom koji joj je svašta rekao o njoj.

"Uplašila sam se kada sam saznala da sam trudna, onda sam pričala sa doktorkom koja vodi račuma o mom šećeru. Ona to nije podržavala a onda sam se uplašila da nikada neću moći dete da imama. Onda sam odlučila da rodim", rekla je Ivana. Petru je putem poruka saopštila da je trudna i da čeka njegovo dete.

"Želela sam da pričam sa njim, poslala sam mu poruku a onda je on tada nestao iz Srbije. Kada je dobio poruku da sam trudna on je obećvao da ćemo se videti ali to se nije desilo", navela je ona. Petar se ubacio i rekao da je otišao zbog posla, našao novu devojku i da mu cela Ivanina priča deluje sumnjivo.

"On je pobegao od odgovornosti i blokirao me na Vajberu", otkrila je Ivana i dodala da Petar nikada nije želeo da vidi dete. Ivana se plašila jer nije imala podršku bivšeg, kako kaže bojala se da li će uspeti sama da odgaja dete.

"Nadam se da dete nije moje, ma znam da nije moje" tvrdio je sve vreme Petar.

foto: Printscreen

