(VIDEO) IZNENADILA GA: Maturantkinja zove poznatog pevača da joj bude pratnja, evo šta je odgovorio!

Maturantkinja iz Šapca, Sanja Malešević objavila je na svom Instagram profilu zvaničan poziv pevaču Projekat benda.

Ona je Miloša pozvala da joj bude pratnja na maturskoj večeri u ovom mačvanskom gradu, 14. juna.

"Zatekli ste me sa tom informacijom. Pa da, evo vidim sad da me je tagovala. Meni je to super. Rado ću prihvatiti njen poziv", rekao nam je vlasnik jednog od trenutno najvećih hitova, pesme "Pazi se".

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

CECA I SAŠA SRUŠILI INSTAGRAM: Folk diva snimila Matića kako se šali na svoj račun! Koji car!

(Kurir.rs/Foto: Printscreen/Youtube)