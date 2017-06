KARAĐORĐE OPTUŽIO BIVŠU ŽENU: Ljuba hoće da mi bije devojku

Subotić tvrdi da je Pantovićeva kružila oko njegove farme kako bi presrela Jelenu

Karađorđe Subotić (48) optužio je bivšu suprugu Ljubu Pantović (38) za pokušaj prebijanja njegove devojke Jelene Matijašević (20) jer je ljubomorna na nju.



Otac Aleksandre Subotić za Kurir je otkrio da je bodi-bilderka nedavno automobilom kružila oko njegove farme pored Vinče, koja je nedavno izgorela, kako bi se obračunala s njegovom partnerkom. U tome nije uspela, jer Jelenu nije pronašla.

- Uhvatio sam je dok se motala oko mog ranča jer je mislila da je Jelena tu. Poznajem njena kola i mene ne može da prevari. Htela je da mi prebije devojku, ali to joj neću dozvoliti! Ne vidim razlog zbog čega bi to uradila, osim ako nije ljubomorna na nju, a pretpostavljam da jeste.

Čuo sam da se po Vinči raspitivala o njoj i tražila je - priča Karađorđe i dodaje da je majka njegove dve ćerke ranije tukla svaku njegovu devojku.

- Otkad smo razvedeni, ne postoji devojka s kojom sam bio a da je Ljuba nije negde presrela i istukla je. Očigledno je da me i dalje voli na neki način. Bili smo u braku, imamo decu i normalno je da neka osećanja i dalje postoje s obe strane.

Nismo u kontaktu, a o njoj mislim sve najbolje. Imam devojku koju volim i prelepo mi je s njom. Mogu svi da pričaju da sam matori pedofil, ali nije tako. Nisam s Jelenom u vezi ni zbog seksa, jednostavno mi prija - kaže Subotić.

Aleksandra očajna

RASTRZANA SAM NA DVE STRANE



Aleksandra Subotić šokirana je zbog incidenata koja su se dogodila proteklih dana, a u koje su umešani njeni roditelji. Prvo paljenje farme njenog oca, a onda i Ljubino penjanje na krov vile „Parova“.

- Nisam bila prisutna kada je Ljuba dolazila ovde, ali su mi preneli. Produkcija mi nikada nije zabranila poziv majci, ali ja nju nikada nisam dobila, a zvala sam je na tri broja. Ne znam više šta se dešava. Osećam se kao na optuženickoj klupi. Rastrzana sam na dve strane - rekla je Aleksandra.

Priviđam mu se

KAD SE NAŠMRČE



Pozvali smo Ljubu Pantović, koja tvrdi da je Karađorđe laže.

- Ne poznajem personu koju on predstavlja kao devojku. Ono što znam je da ona ima muža. Ne znam koje je to je*avanje po komšiluku, ali neka me ne upliću u to. Možda mu se priviđam kad se našmrče. Verovatno je uzeo lošu robu i utripovao se. Imam posao u Švedskoj i samo pet nedelja odmora. Došla sam da obiđem oca i Aleksandru. Luda sam da trošim vreme na Karađorđa, ne znam ni gde mu je taj ranč - rekla je Ljuba.

