ZERININA ISPOVEST KROZ SUZE: Vezao mi je noge, a onda je nastao pravi pakao!

Zerina Hećo, učesnica rijalitija "Parovi" podvrgnuta je poligrafu gde je otkrila strašnu torturu koju je doživela u životu.

Naime, ona je u svojoj potresnoj ispovesti progovorila o seksualnom zlostavljanju koje je preživela, pošto je poligraf pokazao da je odgovorila istinito na pitanje da li je bila zlostavljana.

"Da. Desilo se to što se desilo, potiskivala sam, nisam sama sebi htela da priznam. Jednostavno sam se pravila kao da se to nije desilo. Nisam pričala ni sa kim o tome. Poznavala sam osobu koja je to uradila. To nije bila osoba koju sam srela, pa je isprovocirala. Došlo je do svađe, bila je neka sitna ljubomora", rekla je i dodala:

"To je jako ponižavajuće za jednu ženu. Isprva sam se branila, više nisam imala snage. To se desilo u stanu te osobe i ta osoba je izašla na kratko, posle se vratio kao da se ništa nije desilo. Te fotografije su nastale nakon toga, bila sam i pretučena. Osećam se kao da sam sada gola i da moram da stojim tu, a ne želim. Gadi mi se, ali i ja se gadim sama sebi. Fizički nisam mogla da odem i da ga prijavim. Imala sam povrede po rebrima, nogama, člancima, rukama, bila sam puna modrica. Najviše me je bolelo lice i rebra. Pri kraju toga, bila sam vezana za noge jer sam se opirala. Bila sam seksualno zlostavljanja", pričala je ona kroz suze.

