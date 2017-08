DRAGANA MIRKOVIĆ KONAČNO PROGOVORILA: Priznala zbog čega se ne druži sa Cecom!

Dragana je objasnila da su Ceca i ona previše različite, da bi bile prijateljice.

"Ona i ja nikada nismo bile bliske iz prostog razloga - mnogo smo različite. I život nam je totalno različit, okruženje, prijatelji, ali to nije nenormalno, jer nismo svi isti. Iz tog razloga ne privlačimo jedna drugu toliko da se vidimo", rekla je Dragana i dodala da ju je Ceca svojevremeno zvala i pohvalila njenu televiziju DM Sat.

foto: Dragana Udovičić

"Kad je Ceca bila zabranjena na "Pinku", obratila je pažnju na moju televiziju DM Sat i primetila je koliko su kolege, pa i kolege zastupljeni kod mene. Ja nisam sujetna i moje kolege su mnogo više ispoštovane od mene same na DM Sat. Ceca me je tada pozvala i rekla mi: "Dragana, ja moram da ti čestitam. Svaka čast. Bez ikakve sujete se baviš ovim poslom". Tada smo počele da pričamo i da se čujemo telefonom", izjavila je Mirkovićeva i opisala svoj odnos sa Cecom.

foto: Zorana Jevtić

"Nismo se viđale osim na televiziji. Zvala me je kod nje kući, ali nikada nisam otišla. Mogle smo i ona i ja nekada tako malo da se družimo. Kada je šala u pitanju, tu se i različiti ljudi dobro razumeju, tako da smo se nas dve više šalile nego što smo pričale o ozbiljnim stvarima. E, da smo krenule o ozbiljnim stvarima, i o tome šta ja mislim da je kvalitetno, razumljivo da ne bismo mogle da govorimo nekim istim jezikom, ali ne mislim da je to loše. Ona fora da se različitosti privlače, ja ne verujem u to. To je za mene pogrešna definicija. Različitosti dovode do konflikta, pa bolje da se ljudi ne druže kada su različiti", poručila je Dragana koja je na pitanje da li bi pre snimila duet sa Brenom ili Cecom, odgovorila:

"Brena je nešto drugo u mom životu, normalno je da bih birala Brenu. Ali, nemam ništa protiv da snimim duet i sa Cecom. Međutim, ako ne moram da biram između njih dve, najradije bih snimila pesmu i sa Brenom i Cecom!"

foto: Damir Dervišagić

(Kurir.rs/Telegraf)