JK JOJ JE REKLA DA NEĆE BITI ZVEZDA, A LUKAS DA JE BOLJE OD NJEGA OTPEVALA PESMU KAFANA NA BALKANU: Evo šta radi Sanja Vasiljević posle Zvezda Granda!

"Sramota mi spava - budi je Lepota mi budna - ljubi je Samoća mi trudna - ubi je.. nazovi me." Prvi put sam čuo Sanju u jednom takmičenju, pevala je Darkovu i moju "Sanjam te" i znao sam još tada da su nam kompatibilna ludila :) @sanjavas #nazovi_me

A post shared by Bane Opačić (@baneopacic) on Aug 22, 2017 at 1:24pm PDT