HALID BEŠLIĆ NAJAVIO: Moj naredni album biće poslednji!

Halid Bešlić, legenda narodne muzike, priprema svoj poslednji album!

"Da, na lageru imam sedam-osam pesama. Samo je do mene, nedostaje mi volje da uđem u studio i to snimim. Znate kako je, više se CD-ovi ne snimaju, ali ja imam želju da snimim još jedan, koji će sigurno biti posljednji. S pesmama sam pri kraju, samo dok me prođe ta prezasićenost, biće snimljen CD", rekao je Bešlić.

Nadamo se da će legendarni Halid promeniti mišljenje i da ćemo i u budućnosti moći da uživamo u njegovom jedinstvenom glasu i sjajnim pesmama.

(Kurir.rs/Dnevni avaz, Foto:Marina Lopičić)