(VIDEO) KAKO DA ZABORAVIM ONE NOĆI? Isplivalo Lunino tajno ljubavno pismo posvećeno Veljku Ražnatoviću

Naime, ona je tada imala samo 14 godina i bila je ubeđena da će ta ljubav trajati večno.

U prilog tome svedoči i video snimak napravljen za njih dvoje, ali i pismo koje stoji u opisu. Ovim je Luna, očigledno, htela da dokaže Veljku koliko joj je stalo do njega.

Pismo je objavljeno 2011. godine i prenosimo vam ga u celosti:

"Ovo je priča o jednoj ljubavi koja je počela davno, ali uvek se loše završi, i onda opet kreće ponovo...

foto: Aleksandar Jovanović

Nadam se da će jednom početi, i da se nikad više neće završiti, da će trajati VEČNO! Nije lako blistati okolo sa lažnim osmehom, a sama u noćima plakati zbog svega. Nije lako kad moraš biti jaka zbog drugih, ono kao fol muvati se sa jos trojicom da bi mislili da si ga prebolela, nije lako kada te on proganja, kada te svaka glupost podseća na njega. Plakati u wc-u kad neko spomene nesto vama bitno, a onda brisati suze i nastavljati sa normalnim životom.

Nije lako kada shvatiš koliko toga ste imali zajedno, koliko ste stvari proživeli u tako malo, ili puno vremena. Kako zaboraviti onaj osećaj kada je sve bilo savršeno? Ona jutra kada te je budio porukama, one noći koje ste proveli budni? I gde utopiti svu tu tugu? Ja moju utapam u rečima. U sećanjima. Vodim rat sa zaboravom, negde duboko u sebi. I ne, nije nimalo lako. Sreća pa sam jako dobra glumica. Toliko toga želim da ispričam. Toliko je puno stvari koje ne želim nikada da zaboravim.

foto: Printskrin Youtube

Znaš ono kada smo sedeli i gledali se u oči, smejali se bez razloga? Ne znaš. Imam neki osećaj da je tebi mnogo lakše. Da si sve zaboravio, da ti nije važno ni u pola koliko je meni. Zašto se ikada pitam da li ti nedostajem? Niko ne shvata... Niko ne shvata koliko te volim. Niko neće ni da sluša, nikog ne zanima. Njima su to prazne reči, gluposti koje lupa neka devojka. Meni? Meni su ove reči sve što mi je ostalo.

Kada bih mogla urezala bih ih u srce i polako umrla sa njima. Ali ne mogu. Mogu samo da ostanem da živim u ruševinama mojih snova, nadajući se da ćeš mi se možda jednog dana vratiti. Često mi se tvoj lik pojavljuje u snu. To anđeosko lice koje i nakon toliko vremena ne mogu izbrisati iz glave, iz srca u kojem si ostao urezan zauvek. Osećam te pod kožom, kao da mi umesto tople krvi ti tečeš kroz vene, kao da nikad nećeš nestati! Uvek se iznova pojavljuješ u mom snu na trenutke koji traju poput večnosti, jer u snovima si tako savršen, NAŠA LJUBAV JE SAVRŠENA, ŽELIM DA TO TRAJE ZAUVEK! Nekoliko trenutaka me preplavljuje osećaj da sam tako zaštićena, voljena. Međutim, ubrzo shvatim da sam u stvarnosti naivna devojka koju si lagao.

foto: Printskrin Youtube

Pitam se, KAKO NEKO MOŽE POVREDITI OSOBU ZA KOJU JE UVEK GOVORIO DA JE VOLI I PRIČAO SVE PRIČE U KOJE SAM VEROVALA, a bile su samo reči koje ti nisu i neće značiti baš ništa. Verovala sam ti, jer sam bila zaljubljena, a ljubav je uvek slepa. Ti si to vešto iskoristio. I SADA SE PLAŠIM POMISLI DA ME JE IZADALA OSOBA KOJU SAM VOLELA NAJVIŠE OD SVEGA, KOJOJ SAM SE DIVILA, a tako si me razočarao. U tvoj život je došla ona koja ti možda znači sve, ali to nije važno. Za tebe sam bila samo broj... JEDNA I JEDINA DEVOJKA KOJA TE ISKRENO I LUDO VOLELA. Ali tako je to uvek bilo u životu. Zaljubljeni su uvek patili, bili ostavljeni, PREVARENI!

Zašto te ne mogu jednostavno zaboraviti? Ne znam, ne mogu se boriti protiv sebe, svog srca, previše sam slaba. Znam da ovu prazninu koju osećam, koja me svaki put skrši, polomi sve u meni možeš samo ti ukloniti. Proganja me misao da te druga ljubi, ta misao mi ne da mira... IAKO SI ME IZDAO, RAZOČARAO, ZAUVEK ĆU TE PAMTITI KAO SAVRŠENU OSOBU JER SI TAKAV U MOJIM SNOVIMA, ANĐELE!"

(Kurir.rs)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(VIDEO) NAUČILA OD MAME I TATE: Svi su gledali kako Luna Đogani meša golom zadnjicom!

Kurir

Autor: Kurir