UMALO DA DOĐE DO PUCANJAVE: Policajac ušao u Parove i otkrio šokantne stvari o Aleksandri Subotić

Tada se u vilu uključio Karađorđe Subotić koji je potvrdio da poznaje Milana i da je tačno ono što govori.

"Više puta smo ručali, a poznajemo se davno. Aleksandri sam branio da izlazi i ona se pojavila u jednom klubu. Samo sam javio da ne uđe u taj klub i njoj je bio zabranjen ulaz", rekao je Karađorđe. On je iskoristio priliku da pozdravi učesnike rijalitija "Parovi".

Policajac Milan Trtica ispričao je sve što zna o prvom dečku Aleksandre Subotić.

"Ja sam njega četiri godine slao u Kruševac. On je pobegao iz Kruševca i ja odem do njegovog pokojnog oca i kažem mu "Daj, nemoj da ima proBlem, ubiće ga neko". Da bi se on našao sa ocem skoro ispod prozora policijaske stanice. Kolege krenule da ga hapse, uzeli su i pištolj, jer su čuli da i on ima pištolj i umalo tu da dođe do pucnjave. Vraćen je u Kruševac, pričalo se da mu je loše, a on se smuvan vaspitačicom", rekao je Milan.

Aleksandra je, kako se navodi, inicijale ovog dečka istetovirala na intimnim delovima svog tela, a tetovažu je kasnije prepravila.

foto: Printscreen YT

(Kurir.rs, Foto: Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir