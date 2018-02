MILJANA PROGOVORILA O SEKSU SA IVANOM MARINKOVIĆEM: Kulićeva priznala šta je radila, ali niko joj ne veruje

Kako i snimci pokazuju, ona i Ivan su imali seks, ali ona je tvrdila suprotno.

"Vesna je to jutros rekla, ali verujete nikakvog seksa nije bilo", rekla je Vesna, a potom se uključio i Ivan, ali on je bio voljan da komentariše odnos Davida i Aleksandra.

"Ono je bilo strašno! Ona njega očigledno voli, a on se sve odmiče dok ga ona ljubi. Kada bi moja devojka bila u rijalitiju i da je ja vidim posle tri meseca, ma kakve kamere, ništa me ne bi sprečilo da me odvoje od nje. Katastrofa", rekao je Ivan, a onda su se njih dvoje poljubili pred kamerama.

