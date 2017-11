ZORANU OSUDILI ZBOG OVE IZJAVE: Svakoj ženi muškarac treba da bude prioritet! Da je tako, bilo bi manje samohranih majki!

Međutim, mnogi i dalje smatraju da je ženi mesto u kući kako bi negovala porodicu i bila tu za sve potrebe svog muškarca. Među njima je i naša blogerka Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah.

Zorannah je poslednjih godina stekla ogroman uspeh kao blogerka i jutuberka. Zato je iznenadila sve pratioce kada je otkrila da bi se bez razmišljanja odrekla svoje karijere kako bi udovoljila svom dečku. Svojim objašnjenjem je uspela iznervira žene koji prate njene postove, jer je izjavila da devojci muškarac uvek treba biti prioritet broj 1.

“Svako vodi svoj život, ovo je moj kanal i moj život i spominjaću svog dečka koliko god ja to želim. Ja mu nikada u životu ne bih tražila da odbaci svoju karijeru, jer smatram da je on muško i da je njegova karijera bitnija od moje. Ja svoj posao mogu da radim odavde, ali da ne mogu, ne bi bio smak sveta što sam okrenula vrata svojoj karijeri zarad porodice. Svako ima prioritete u životu, ja ću njega pratiti na kraj sveta jer svaka žena treba da prati svog muškaraca a ne on nju. Muškarci koji to rade su besposličari, papučari i pijavice i nijedan od njih ne treba da očekuje da će žena da ga izdržvava. A žena ima puno pravo da očekuje to jer podiže decu i brine o njemu, a ako ima vremena pored toga da radi to je bonus”, napisala je Zorannah u komentarima ispod svog videa, prenosi Tračara.

Poznata blogerka je za kraj dodala i da smatra da njen stav nije nešto što bi trebalo da zadrži za sebe, jer bi bilo mnogo manje razvoda i samohranih majki da i druge žene razmišljaju kao ona.

“Ja ne razumem kako neko može sebe da stavi ispred svog muškarca. On treba da bude prioritet br. 1, onda ti ili ako imaš decu oni nakon njega, pa onda ti i svi ostali… Da je više žena kao ja manje bi bilo razvoda i samohranih majki!”, napisala je Zorannah. Očekivano, Zorana se našla na udaru fanova zbog svojih komentara i stavova.

