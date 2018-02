ŽIVOT GA NIJE MAZIO: Obolela su mu deca, umro mu otac, a onda se on suočio sa rakom! Danas nasmejan slavi rođendan!

Sve je počelo 2012. godine. Morao je da prekine karijeru, a baš tada je sa Cecom Danilović radio emisiju povodom Olimpijskih igara u Londonu.

Simptome nije imao, ali je imao osećaj da se nešto dešava.

"Nisam imao neke bolove, prosto sam osećao da nešto nije u redu. Imao sam problem ispod krajnika, a namerno neću da ga imenujem. On je krenuo da se širi i da mi gura jednu žlezdu. Lutao sam po lekarima. Ništa me nije bolelo. Rak u startu ne boli, ali verovatno kasnije boli. Krvna slika mi je bila fantastična, nisam bio pušač, nikad nisam pio. Na prvi pogled krajnik je bio zdrav. Tek kada su uradili radikalnu operaciju, videlo se da se on učaurio ispod krajnika", ispričao je Dejan Pantelić kako je uspeo da otkrije bolest.

Tokom teškog perioda u životu dogodio se "sudbinski susret" sa jednom gospođom koja mu je mnogo pomogla. Popularni voditelj je, naime, dva puta je operisan u Beogradu nakon što mu je dijagnostikovan tumor na krajnicima, pre nego što je spas potražio na lečenju u Nemačkoj.

"Sudbina... Godinu dana pre nego što sam otišao na lečenje u grad Flenzburg na severu Nemačke, na kliniku u kojoj radi profesorka Nadežda Basara, i pre nego što sam uopšte pomislio da mogu da se razbolim, upoznajem u avionu divnu i humanu Stanu Erić, koja sa svojom porodicom više od 30 godina živi u pomenutom gradu. Razmenjujemo telefone, adrese tokom leta, i na ljubazni poziv gospođe Erić da bih mogao jednog dana sa svojom porodicom da dođem do tog malog grada na severu Nemačke, nasmejem se i kažem da je veća verovatnoća da ćemo se češće viđati u Srbiji nego u dalekom Flenzburgu. Početkom septembra te 2012. godine odlazim u grad Flenzburg (nisam mogao dugo da zapamtim, a kamoli da izgovorim ime grada) na lečenje... Pre odlaska u bolnicu smeštam se u hotel, na preporuku profesorke Basare, koji drže naši ljudi (do tada nisam znao ko je vlasnik tog hotela). Vrata hotela, pogađate, otvara moja Stana Erić. A sve ostalo je istorija", napisao je Dejan Pantelić na svom "Fejsbuku".

Deki Pantelić je posle dve godine uspeo da pobedi opaku bolest.

"Nikada neću zaboraviti šta mi je doktorka Nada Basara rekla kada sam došao kod nje: "Dejane, kod mene ljudi ne umiru." Iako sam bio u emotivno teškom stanju, trgao sam se i shvatio kako moram da počnem da se borim. Po izlasku iz bolnice, u Beograd sam se vratio sa fenomenalnom manekenskom kilažom od 59 kilograma", ispričao je Dejan Pantelić u ispovesti.

On je posle svega pronašao motiv da javno govori o svojoj bolesti i da pomogne svima koji su se, nažalost, našli u "njegovim cipelama" i morali su da se bore da opstanu.

"Na dobrom sam putu da sve ovo bude jedna ružna priča koja ostaje iza mene, ali koja je mene i porodicu bogami pregazila kao brzi voz. Srećem ljude koji su imali isti problem kao ja. Malo mi je neprijatno o tome da govorim, žao mi je ljudi, imam neku knedlu u grlu, jako sam emotivan. U početku mi je to smetalo jer me je to vraćalo na neke moje probleme, međutim kasnije sam shvatio da je to moja misija i da ja moram da pomognem tim ljudima, da ih usmerim levo ili desno, da odigraju pravu kombinaciju, da se posle ne bi desio katastrofalan ishod. Sad sam komuniciram sa njih dvoje-troje koji pokušavaju da nađu put do izlečenja. Ne stavljam sebe na pijedestal, to je prosto moja misija, želim ljudima da pomognem i da ih posavetujem", ispričao je voditelj u emisiji "Tako stoje stvari" i dodao:

"Smetalo mi je što me sažaljevaju, samo sam tražio mir i unutrašnju energiju, koju sam dobio od porodice i prijatelja. Sve mogu da mi kažu, da sam loš čovek ili loš voditelj, ali ne mogu da mi uzmu prijatelje koji su i dan danas uz mene, svakodnevno me zovu i pitaju da li sam dobro, da li mi treba nešto, da li mi treba novac. U ovoj mojoj priči novac mi je itekako bio potreban. Emotivna snaga mi je došla od njih, zbog njih i svoje porodice sam iz inata dokazao da mogu opet posle svih problema da se vratim ispred kamere i da radim svoj posao sa osmehom na licu."

Borba protiv dijabetesa

Dejan Pantelić je u emisiji "Tako stoje stvari" govorio i o zdravstvenim problemima sa kojima su njegova deca, sin Vukašin i ćerka Lana, suočili kada su bili još mali.

"Muka nas je naterala da upoznamo dijabetes zbog naše dece, u roku od dva meseca pre šest godina ta bolest je oboma dijagnostikovana. To je možda bio okidač ovog mog problema. Sve se to izdešavalo, i otac mi je umro u međuvremenu. Onda smo shvatili da sistematizacija pristupa prevenciji i kontroli dijabetesa kod nas nije dobra i da se u Srbiji leče samo posledice dijabetesa. U Srbiji ima 500.000 registrovanih obolelih od dijabetesa tipa 1 i tipa 2. Poražavjaući podatak je i da ima još 200.000 ljudi koji ne znaju ili neće da priznaju da imaju dijabetes. To je ogromna brojka. Ne znam zašto su prethodne vlade ukidale vrlo bitna savetovališta u domovima zdravlja za dijabetes", rekao je voditelj, te istakao da sada u saradnji sa Ministarstvom zdravlja pokušava da izgradi sistem i da vrati savetovališta u zdravstvene ustanove.

Uspešna karijera

Pantelić je karijeru počeo kao voditelj na televiziji "Pink", a koju je napustio zbog neodoljive ponude Bogoljuba Karića.

"Kada sam pregovarao sa njim, išao sam na emocije. Bio sam oženjen i hteo sam da zasnujem porodicu, da rešim stambeno pitanje, i on mi je to rešio, što je tada bila velika stvar za mene i moju porodicu. Drago mi je što sam bio tamo, mnogo sam naučio od kolega, pre svega od Aleksandra Tijanića, zbog kojeg sam kasnije prešao na RTS. Kad vas pozove osoba poput Tijanića, onda ne pitate ni koliku ćete imati platu", otkrio je Deki Pantelić u jednom intervjuu. Srećan rođendan mu je poželela i bliska koleginica koja je podelila emotivnu fotografiju na svoj instagram profil, a njih dvoje su srećni i nasmejani.

Deki Pantelić sada vodi emisiju "150 minuta" sa Marijom Kilibardom na televiziji "Prva", a iza sebe ima uspešne emisije poput "Kešolovac", "Mega Deki", "Pesma i bingo" i ostale...

