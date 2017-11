ALEKSANDRA SUBOTIĆ PROGOVORILA O TRAUMAMA IZ DETINJSTVA I OTKRILA: Ljuba nikada nije bila sa Čabarkapom! Samo se svetila Karađorđu!

Naime, ona tvrdi da njena mama nikada nije bila u vezi sa Aleksandarom Čabrakapom.

"Osim Čabarkape, sada čujem da je u mojoj kući bio i Nemanja za kog tvrdim da mi je zapalio auto", zaključio je prvi Karađorđe, koji se uključio u emisiju i podržao svoju ćerku. Aleksandra Subotić je odlučila da progovori o odnosu Ljube i Čabarkape.

foto: Zorana Jevtić

"Imala sam traume kao klinka, jer su mi dva auta bila zapaljena ispred kuće i tata mi je rekao da je to uradio Čabarkapa, ja tada nisam znala kako on izgleda. Ljuba je došla sa Nemanjom i Čabarkapa kod mene u kuću i tada sam ga prvi put videla. Moj tata je tada bio u zatvoru, ona ga je namerno dovodila. Oni nikada nisu potvrdili vezu, niti smo mi šta videli osim druženja između njih. Ona se svetila Karađorđu.

Jedno veče mi je zvonio telefon i kaže mi Čabarkapa, zamisli ja tebe ženim i Karađorđe mi bude tast i počinje da se smeje. Ja sam Ljubu obavestila da me on zove stalno. Ja sam bila sa njim u vezi pre ulaska njenog u rijaliti. Ona je mislila da ja lažem, da me on muva i onda sam se ja iz inata smuvala s njim. On je meni pružao sigurnost tada", zaključila je Subotićeva.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Pančić

(Kurir.rs, Foto: Zorana Jevtić, Damir Dervišagić, Nemanja Pančić)

Kurir

Autor: Kurir