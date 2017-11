DIVNIN PRVI MUŽ OTKRIO MRAČNE TAJNE: Njen otac Toma ju je silovao! Plakao sam kad mi je pričala!

Naime, njih dvoje su živeli zajedno, zakazali svadbu ali je Divna odlučila da ga ostavi samo dva meseca pred venčanje.

Kako Almir tvrdi, Divna je u svojoj porodici prošla kroz pravi horor. On kaže da mu je ona otkrila da ju je otac Toma silovao.

"Bio sam u čudu kad me je molila da je prihvatim kao ženu, plakala je kao kiša. Rekla mi je: "Silovao me je otac, nisam jela četiri dana, nemam ličnu kartu". Počeo sam da plačem. Šokirao sam se da jedan roditelj tako nešto može detetu da uradi", kaže Almir.

foto: Privatna Arhiva

On dodaje da Divninom ocu zamera i to što ga je nazvao Romom.

"Kako ga nije sramota, usranko jedan, da kaže da sam Rom. On je bitanga i notorna pijanica. Udao je ćerku za mene da mi potroši sve pare. Došao je i pretio. Ja jesam siromašan, ali on je za mene nula. On nema ništa. Pa to nije ni njegova kuća. On sve laže", otkrio je Almir.

foto: Printskrin

