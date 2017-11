LUNA NA IVICI NERVNOG SLOMA: Prevrće mi se džigerica, Sloba gleda Kiju dok se ljubi sa mnom!

Kada bi znali, verujemo da bi scenaristi telenovela dan i noć bili uz Zadrugu kako bi pozajmili neku ideju za zaplet u svom ostvarenju. Upravo tako bi mogla da se opišu dešavanja u ljubavnom trouglu Luna- Sloba- Kija.

Kija i Sloba.

Novi detalji koje iznosi Slobina i dalje zakonita supruga Kija otkrivaju kakav je poznati pevač bio pre nego što je ušao u rijaliti. No, na Kijinu ispovest ćemo se vratiti malo kasnije jer je Luna na zanimljiv način sa Matorom podelila ono što se dešavalo dok se ljubila sa Slobom.

"Da ovo traje par dana, ja bih izdržala. Znam da ćemo ostati do kraja, svo troje! Džigerica mi se prevrće! On se sa mnom ljubi i gleda u stranu da vidi gde je ona! A prošlo je samo dva dana, šta će da uradi za pet dana? Svi mi kažu da sam glupa! Ja sam mu sve rekla da radi, ali brate bar napravi neki kompromis. On će da kaže da mora da razreši sve sa njom, pa je l’ mora svaki dan?!", pričala je Luna kroz suze.

A da se sada vratimo Kiji i njenoj ispovesti. Ona je sa delom ukućana podelila detalje iz Slobinog života od ranije, ali se pre svega osvrnula na njegovo ponašanje.

"Ljudi ne shvataju da kad je neko ćutljiv i ponaša se kako se on ponaša, da je zapravo njegova emotivna inteligencija nula. To ne znači da je ta osoba mirna i fina. A ja, ili bilo ko drugi, ako znam da odgovorim ili se borim za sebe, to ne znači da sam ja loša", navela je Kija i zaključila da će sve doći na svoje i da ne bi ništa menjala kada je reč o trenutnom stanju na imanju kojim je i više nego zadovoljna.

