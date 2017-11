ON JE KAO PERCE: Ana Kokić otkrila na šta je slab Rađen!

Šarmantna pevačica Ana Kokić redovno sa ćerkama Ninom i Teom obilazi svog supruga Nikolu Rađena, koji trenutno živi u Moskvi, gde igra za tamošnji klub Dinamo.

Njih tri su se nedavno vratile iz glavnog grada Rusije pune utisaka ali i želja.

"U Moskvi je bilo lepo. Vreme nije bilo baš najbolje. Bio je minus i padala je ledena kiša, a uz sve to kada dune vetar, izgleda kao da vas neko noževima seče po licu, ali dobro, šta da radimo", kaže Ana Kokić.

Na pitanje da li bi se ćerke preselile kod tate, Ana kaže:

"One bi se odmah preselile tamo. Njima se mnogo dopada. I meni se dopada, jedino to vreme mi ne ide u prilog. Naravno, deca ne obraćaju pažnju na to. Čim im je zabavno, njima ništa ne smeta".

A kada je video svoje ćerkice od kojih je razdvojen zbog poslovnih obaveza, Rađen se potpuno istopio.

"On je slab na njih dve. Koliko god delovao jak, on je kao perce kada su one pored njega", otkriva Ana Kokić. Svojim mezimica poznati vaterpolista je udovoljavao. Svaki slobodan trenutak su provodili da zajedno obilaze najzanimljivija mesta u Moskvi.

"Svuda nas je vodio gde smo želele. Organizovali smo sve gde ćemo ići do kraja njegove sezone. Pošto ne možemo sve da stignemo kada dođemo na desetak dana, onda smo isplanirale šta ćemo da radimo svaki sledeći put kada odemo kod Nikole. Natenane, lepo, detaljno sve da pogledamo da ne bismo žurili. Sada smo bili u poznatom vodenom svetu gde smo gledali delfine, orke, meduze, raže, jegulje, svašta smo videli i ćerke su baš uživale", rekla je Ana Kokić.

Kako je navikla na česta putovanja, ne pada joj teško što živi na relaciji Moskva - Beograd.

"Hvala bogu da je neko izmislio avion pa može da se stigne tako brzo", ističe Ana Kokić i objašnjava da se sada, kada se vratila u Beograd, posvetila spremanju novih pesama, spotova, ali i pripremama oko novogodišnjih nastupa.

Iako su uglavnom Ruskinje prepoznate kao plavuše, Ana kaže da je to uglavnom predrasuda s kojom se susreće naš narod.

"Nisu sve plave. Ja sam više videla smeđih i crnih devojaka nego plavih. Verovatno mi imamo takvu sliku ili samo te plave dolaze na Crnogorsko primorje. Izgleda ove crne idu negde drugde", kaže uz osmeh Ana Kokić.

Ova šarmantna pevačica uvek je smirena, ali i njoj nekada dođe žuta minuta, doduše, ne tako često.

"Mene je mnogo teško izbaciti iz takta i kada to neko uradi, znači da je stvarno preterao. Uvek uzimam u obzir okolnosti zašto je to neko uradio", ističe ona.

