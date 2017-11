NEDA UKRADEN: Teško mi je što me majka ne prepoznaje

Jedan od radosnijih zajedničkih trenutaka podelile su u krugu najuže rodbine protekle nedelje kada je pevačicina mama napunila 93 godine.

Nažalost, okupljanje se ovim povodom već četiri godine održava u Gerontološkom centru, jer Anđelija tamo živi.

Svake godine sakupi se porodica i odemo da je obiđemo u domu za stara lica. Donesemo tortu, posluženje i družimo se sa mamom ceo dan. Iako pati od Alchajmera, ponekad me i prepozna. Poslednji put prepoznala je moju ćerku Jelenu. Sestra iz doma joj je rekla: "Došla vam je unuka", a ona je odgovorila: "Znam ko je ona, šta me učiš?" To me je obradovalo - počinje razgovor Neda i otkriva da je za Anđeliju najbolji lek pesma.