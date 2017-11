SUZANA MANČIĆ OTKRILA TAJNU: Varala sam partnere!

- Nikada nisam kontrolisala muškarca, da mu preturam po telefonu, džepovima. Meni je to glupo. Ali varali su me i ostavljali. Varali su me zato što im je neko drugi više odgovarao - rekla je voditeljka za „Pres pretres“ i dodala da je i ona bila neverna:



- Nisam mnogo varala, ali jesam. Varala sam kad se osetim zapostavljeno, kad osetim da me postojeća veza ne obavezuje. Ipak, nisam imala grižu savesti.

Kurir / E.K.

Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Foto: Damir Dervišagić